Le robaron el enano de jardín pero no quiso denunciar

“El enano estaba sobre un tupper con cemento, hicieron un redondel sobre el plástico y se lo llevaron con cemento y todo”, aseguró la víctima, quien confió que en su opinión, los delincuentes los pintan para poder revenderlos.

“No denuncié porque solo me robaron el enano, no se llevaron nada más. Es muy extraño, yo creo que los deben pintar y revender, si no para qué los quieren”, dijo una vecina que sufrió el robo en su casa en el barrio san Pablo

“Después del hecho me enteré que a varias casas les habían robado enanos de jardín y les comenté a mis familiares que a mí también me había pasado”, sostuvo la mujer.

El relevamiento realizado por LM Cipolletti expuso que en el último mes hubo otros dos robos en ese barrio, uno en el Flamingo, otro en el Pichi Nahuel y dos en el Brentana.

En este caso, la dueña de casa decidió no hacer la denuncia policial. “Tenía ese solo, pero ahora me voy a comprar otro y lo voy a volver a poner allí”, confió entre risas la mujer.

