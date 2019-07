Le robaron la moto en Cutral Co y pide que no la compren

Ante esta situación la damnificada contó que, tras hacer la denuncia en la comisaría de la localidad, intentó alertar del hecho por redes sociales para obtener algún dato de su paradero y evitar que la compren.

Fue así como cuatro personas se contactaron para avisarle que la estaban vendiendo en el barrio Parque Este a 4 mil pesos, por lo que avisó a la Policía. Sin embargo, en la zona los uniformados habrían recuperado otra moto robada.

“El miércoles me escribió otra chica diciéndome que supuestamente estaba en las ex 450 Viviendas, pero han sido como cinco motos las que han robado en el mes así que es medio confuso los datos”, apuntó.

“No es la primera vez que me roban, una vez me entraron al lugar donde estábamos haciendo la casa y nos robaron el tanque de agua, se tomaron el tiempo de vaciarlo y llevárselo, después me han sacado bicicletas, herramientas de trabajo”, expresó la mujer y aclaró que sin embargo esta es la primera vez que radican la denuncia.

“No hacíamos las denuncias más que nada por miedo. Por eso le digo a la gente que, si tiene miedo de dar nombres que no lo haga, pero que avise”, indicó la mujer.

“Está muy fuerte la delincuencia acá en Cutral Co, lamentablemente. Ya no se puede estar ni acá ni en Plaza Huincul”, sentenció Jésica y dejó su número de celular para que puedan acercarle cualquier información: (0299) 155789950.