Le saca fotos a paisajes del interior neuquino y los hace cuadros

Maju Franzan todavía estaba en el secundario cuando se decidió a hacer un curso de iniciación en la fotografía y la flashó. “Ese taller fue un disparador porque me abrió el mundo de la imagen. En mi tiempo libre me la pasaba jugando a probar lentes, velocidades, la luz. Y a partir de ahí empecé a mirar todo desde otro lado: de pronto lo que había sido rutinario para mí, era como si lo estuviera mirando por primera vez. Una persona caminando, una puesta de sol, todo se volvía distinto mirado a través de la cámara”, explica la emprendedora, que hoy -a sus treinta años-, no pasa un día de su vida sin sacar una foto.

Te llevo para que me lleves

Resulta que hay veces que es difícil olvidar una imagen. Tanto, que la foto se queda como grabada en la retina. Pero como Maju tiene con qué, ella registra todo momento que le parece inigualable, único e irrepetible para llevárselo consigo, y después, compartirlo. “Las fotos que más me gusta sacar son las que no planifico ni controlo, son esas con las que me topo en la cotidianidad de la calle y que difícilmente vuelvan a reproducirse sus condiciones para hacer otra igual”, relata.

También le pasa con la provincia de Neuquén, Maju se declara “una enamorada” de este territorio. “En mi emprendimiento las fotos de paisajes neuquinos son las protagonistas. Lo recorro de norte a sur, y sobre todo el norte porque es más virgen en cuanto al turismo y menos conocido. Por eso me motiva mostrar esa contracara de mi provincia”, explica Maju. Pehuenes, cordillera, lagos, volcanes, el Lanín. Los cuadros perpetúan el mejor momento de los paisajes: cuando los colores alucinan, cuando la nieve deja manchones sin cubrir, el sol se cuela entre las ramas o el viento ondonea el agua. “Elijo los paisajes mayormente, porque es lo que más quiere la gente, entiendo que es porque las personas quieren estar ahí y ocurre ese proceso simbólico en que las personas son robadas por la fotografía”, comenta la joven profesional.

Pero, ¿y cómo surgió la idea de hacer este emprendimiento? “Muchas veces después de una muestra me preguntaban si vendía alguna de las fotos o personas que conocían mi trabajo me preguntaban por las imágenes. Con lo que, a raíz de ese interés, empecé a darle forma a este proyecto de vender esas imágenes hechas cuadros”, explica Maju. Una cuestión que además ayuda a que las fotos no queden solamente atesoradas por su creadora en el backup de un disco rígido.

“Tengo dos propuestas: una es el cuadro con marco y vidrio, y otra el lienzo montado sobre el bastidor; este último es más novedoso porque se asemeja a una pintura, ya que es el soporte que se usa para eso”, cuenta.

Pandemia y futuro

Lo que ahora es una manera de echar a rodar una idea apasionante espera poder perfeccionarla con el tiempo. “Estoy en proceso de crear una página donde se puedan mostrar las obras de manera más sistemática y los clientes puedan elegir lienzo, color de las barras, el tipo de papel fotográfico, etc.”, analiza Franzan, que por el momento se visibiliza por Instagram.

La joven pudo aprovechar el tiempo que le dio la pandemia para organizar los catálogos de las fotos que guardaba en ochos discos. “Yo creo que esto es una manera de darle otro alcance a la fotografía; hago las imágenes para mí, pero también para compartir qué fue lo que me sensibilizó al hacer esa fotografía y llegar con esa propuesta al espectador del otro lado. Después, cuando finalmente las veo en la pared de una casa, me lleno de orgullo”, finaliza

-- Para conocer más sobre este emprendimiento: @majufranzan