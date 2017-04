Le vino una boleta de luz de $50 mil y murió infartado

“Lo encontramos tirado al lado de la cama con las facturas de luz en la mano, casi sin vida. El ataque fue fulminante”, dijo la mujer, que estimó que “seguramente se vio invadido por la angustia. Me alcanzó a balbucear algo con respecto a las boletas de la luz, habló de la hija y me dijo que cuide la fábrica”, contó. “De pagar 3000 pesos pasamos a pagar 17 mil, después 19 mil, y él en la mano tenía dos facturas, una de más de 20 mil y otra superior a 28.000 pesos”, continuó.

Carlos Bueno fue trasladado primero al Hospital 4 de Junio y luego a la Clínica Avenida, donde falleció. La fábrica abrió hace 26 años y produce y vende solamente hielo, ya venía con algunos problemas porque el negocio estaba bajo, explicó la mujer. Contó que su esposo era “un poco descuidado con las boletas y cuando las pagaba a veces las guardaba”, y agregó: “A veces no sé dónde las dejaba, pero la deuda total de luz de la fábrica hoy es de 89 mil pesos. Tengo toda la intención de pagar esa deuda. Soy jubilada, pero si tengo que sacar un crédito lo voy a hacer, porque no pienso cerrar y dejar a la gente en la calle”, concluyó.

“Carlos tenía grandes proyectos para crear fuentes de trabajo en nuestra ciudad. Creo que el Gobierno debería darles una mano a las pymes para no tener que llegar a estas situaciones”, agregó.

Mudrik explicó que todo sucedió cuando, en viaje de regreso desde Machagai hacia Sáenz Peña, llamó a su marido al celular pero no le contestaba: “Me preocupé bastante y seguí llamando sin obtener respuesta”. Al llegar a Sáenz Peña fue directamente a la fábrica y la puerta estaba cerrada con llave del lado de adentro. “Justo vino un encargado y, pensando que algo le había pasado, llamamos a la Policía. Al ingresar vimos que estaba tirado al lado de la cama con un ataque de presión fulminante”, concluyó la mujer.

Deuda: La viuda, jubilada, dice que debe responder a una deuda de 89 mil pesos y que lo hará.

Todo un pueblo que se queja

Un grupo de vecinos autoconvocados de Sáenz Peña se manifestó anoche en la esquina de la plaza San Martín contra los aumentos de luz registrados en las últimas facturas. Visiblemente molestos, vecinos de distintos barrios de la ciudad se convocaron por las redes sociales en la esquina de calle 7 y 12 para protestar contra el tarifazo de luz y manifestaron el excesivo incremento que recibieron en las últimas facturas. “Cuando abrí la boleta me quería morir, porque era de $9000 pesos y otra de $4950, soy ama de casa, mi marido trabaja, vivo con mi mamá que es discapacitada, no me puedo quedar sin luz por su problema de salud. Fui ayer a la empresa Secheep a hacer la queja correspondiente y me dijeron que primero tengo que pagar y después reclamar. Voy a salir a pedir que algún político, que piden tanto que los votemos, me pague la factura. Les voy a pedir si alguno me quiere pagar la factura de la luz”, dijo Esther del barrio 50 Viviendas.