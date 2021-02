Leo García estalló contra los hijos de Ricardo Montaner y les mandó mensajes xenófobos

En este sentido, Leo García dejó claro que no le gusta para nada el reguetón y el trap, “Argentina no perrea", escribió en Twitter. También, en una muestra de auténtica xenofobia se quejó de que “nuestro país está lleno de colombianos y venezolanos”.

"El trap y el reggaetón no es cultura argentina. Es mierda chicana, fushhh": en esos términos, expresó Leo García su opinión sobre ambos ritmos.

Pero lo peor fue cuanto el rockero se dirigió a los hijos de Ricardo Montaner con enorme desprecio. "Si te gustan los hijos de Montaner es todo lo peor que podés hacerle a la música”, tuiteó. Y a renglón seguido, lanzó un insultó para Mau y Ricky: Montaner: "Y los hijos de Montaner que se vayan a la puta que los parió".

Pero la cosa no terminó ahí y el argentino fue por más en su discriminación de los extranjeros que viven en la Argentina. En otro tuit afirmó: "Si le hacen caso a esa gente, es porque está lleno de venezolanos y colombianos en nuestro país. Basta, alguien lo tenía que decir y ese alguien soy yo: vayan con sus cosas a su cultura. Argentina es música”.

"Muerte al trap y a los reggaetoneros. Larga vida al rock nacional argentino, al Indio Solari, a Charly García, a Gustavo Cerati y a Federico Moura. La cultura la hacemos entre todos” escribió Leo García para criticar a los adeptos al reguetón.

Luego de su terrible e inesperado descargo, el ex músico de Gustavo Cerati postó al cinismo para explicar el porque de esa catarata de insultos gratuitos hacia determinados artistas y a quienes gustan de su música. "No soy malo, soy la persona más buena que existe. Me hago el malo aquí para ser TT (Trending Topic)", concluyó.