La historia de amor de Lionel Messi (29) y Antonella Roccuzzo (28) comenzó a escribirse en su Rosario natal muchos años atrás, cuando la mirada adolescente del crack argentino hacia la bella morocha -prima de Lucas Scaglia, su mejor amigo- comenzaba a alejarse de la amistad y se transformaba en un profundo enamoramiento.

Consolidados como pareja, y tras reafirmar su amor con el nacimiento de sus dos hijos, Thiago (4) y Mateo (1), el periodista deportivo Juan Pablo Varsky anunció esta mañana en su programa radial, No somos nadie, el próximo y súper importante paso que darán los tortolitos en 2017: "Lo único que voy a decir es que me entero de casualidad. Pero el año que vienen hay un fiestón en la Argentina. Merecido, además. Invitados, todos. Lugar, Rosario. Fecha, no la tengo clara porque hay tres meses posibles. Pero hay uno donde podría hacerse. Pero como no lo tengo recontra confirmado, no lo digo... Señoras y señores, ¡se casan Antonella Roccuzzo y Lionel Messi! Es una primicia mundial", dijo el conductor, sorprendiendo a todos con la feliz noticia.

Luego, agregó: "Tengo otros detalles que no voy a contar, porque no corresponde. Con Leo no hablo hace 11 años, pero me enteré esto. El año que viene tenemos una gran fiesta. Aunque no vamos a estar invitados. Va a ser un mega fiestón". Siguiendo el calendario del fútbol español y la Champions League, se especula con que la ceremonia se realice a fines de junio o principios de julio.