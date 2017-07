Les costaba salir del hotel por el fervor del público

Me acuerdo mucho del fervor de la gente de Neuquén, no sólo en la cancha sino en la ciudad, eso es prácticamente único en el país. Tengo presente que a los jugadores les costaba salir del Hotel del Comahue.

No me olvido las imágenes de la salida de los jugadores del hotel, había que poner vallas, se había generado una euforia particular.

Lo que más recuerdo del público de Neuquén, por eso da tanta lástima que no esté más en la Liga, es la demostración permanente de cariño para los jugadores y de idolatría, algo que no es tan común para el público argentino.

Es obvio que el reconocimiento, lo del monumento a la Generación Dorada, es más que justo. Me animaría a decir que es el equipo más importante de la historia del deporte argentino. Hubo otros grandes, como el del 86 del fútbol, pero que han tenido un paso fugaz en el tiempo... Este, desde aquel torneo en Neuquén, se mantuvo, si bien por una cuestión generacional se fue renovando. Tuvo un comportamiento dentro y fuera de la cancha inédito para los que estábamos acostumbrados. Está bueno y me parece un acto de justicia.