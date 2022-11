Les llevó 12 horas a los bomberos apagar dos incendios en Senillosa

Incendio en Senillosa

El jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, estuvo al comando de las operaciones. Puntualizó que intervinieron 36 bomberos voluntarios de diferentes localidades. Senillosa intervino con dos autobombas y un camión cisterna; Centenario aportó una cisterna y una autobomba, y Plottier, tres autobombas y dos cisternas. Más los 5 efectivos que vinieron desde Cutra Co y los 4 de Plaza Huincul vinieron.

Los camiones cisternas transportan unos 10 mil litros de agua, mientras que las autobombas cargan entre 4 y 5 mil litros. “Hubo dos incendios, uno en la mañana en el que se quemaron 5 hectáreas y otro en la tarde que fue más significativo. No hubo víctimas ni daños materiales”, aseguró Mansilla.

Mansilla agregó que entre las 15 hectáreas que se quemaron, producto de los dos incendios, afectó la espaldera de álamos de la chacra lindante. Dijo que había una vivienda cerca, que era la más comprometida, pero no fue afectada.

Respecto a las causas, añadió que no contaban con conocimientos si luego de la tarea de extinción de la que formaron parte, se había efectuado un procedimiento policial posterior.

Aunque sostuvo que “las causas se pueden hacer por descarte, no había tormenta eléctrica, no había cables en el lugar, no había escape de gas en el lugar. Lo que queda es la mano del hombre. Hay que ver si fue por una colilla de cigarrillo, por negligencia o intencional”.