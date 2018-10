Alberto tiene desde hace cinco años una pequeña fábrica de muebles de algarrobo en Centenario que los comercializa en una página web. Aseguró que le vendió un juego de sillones y un espejo de pie a una mujer jubilada y a su hijo, por el que sólo recibió una cuota de 3 mil pesos.

En diálogo con LU5, contó que tras no obtener una respuesta de parte de la Justicia decidió hacer público su caso para que tenga una condena social. “Llegué a hacer esta instancia por impotencia”, dijo Alberto.

Explicó que hace un par de meses lo contactó una señora de Neuquén a través de Facebook bajo el nombre de Graciela. “Me dijo que eran muy lindos mis trabajos. Que me podía pagar 3 mil por mes, que era jubilada, y quería un juego de sillones. Arreglamos un plan de pagos de ocho cuotas. Y quiso un espejo de pie, también”, relató el carpintero.

Como entrega la mercadería con el pago de la primera cuota le pide la dirección para llevársela. “Su dirección era en calle San Martín al 3800. Me dijo que en la segunda quincena de agosto me pagaba la segunda cuota y en septiembre me volvía a pagar”, sostuvo el denunciante.

El 2 de agosto le llevó los muebles en un primer piso y que firmaron un recibo. “En él doy constancia de la primera entrega de 3 mil pesos y que quedaba un saldo de 22 mil pesos a pagar en cuotas. Pasa el 20 de agosto no me llama y pasan los días en septiembre y tampoco”, agregó.

El carpintero dijo que de ahí en adelante no lo atendieron más por teléfono ni por Facebook y que en la casa el hijo no se hizo cargo. “El 10 de septiembre veo una publicación del hijo, en la que dice: ‘Urgente liquido por mudanza marco espejo de pie´. Hago captura de pantalla de los dos Face que tiene. Y empiezo a preocuparme. Lo saludo por internet, me bloquea”, narró el hombre.

Luego hizo lo mismo con el juego de sillones pero cuando fue a cobrar a la casa, desconoció la compra y alegó que no lo moleste que lo iba a denunciar.

“Me asesoré y llegué a Delitos Económicos y radiqué la denuncia con los audios e imágenes que estaban vendiendo mis muebles. De la Ciudad Judicial me lleve una mala impresión. Te atienden en la galería de parado. No encontraban el legajo ni la documentación. Me dijeron que me faltaban elementos y que no podían allanarlos”, relató Alberto.

Le dieron como única salida fijar una mediación de la que no estaban obligados a participar a pesar que contaba con audios, fotos, testigos y las capturas de lo que subieron por internet.

“Pasaron dos meses y si no hay justicia que haya una condena social. No sé si se mudaron. A negocios del barrio le quedaron debiendo. Vecinos de calle San Martin que dijeron que siempre caía la policía. Son profesionales de la estafa y encima a laburantes. No hay justicia, mucho edificio, mucho abogado, mucho asistente pero no hay justicia”, se lamentó el denunciante de Centenario.

