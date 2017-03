La investigación por la violación de una joven madre en Centenario tomó ribetes que ponen al caso frente a un abismo.

La justicia liberó al joven detenido por ser el presunto autor del abuso porque apareció un obrero tucumano con el celular de la mujer y el arma con la que la amenazaron.

La historia es tan compleja como dinámica.

Tras la primera detención la víctima identificó en rueda de reconocimiento al supuesto abusador al que la fiscalía le formuló cargo por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego y robo.

Lo cierto es que en el allanamiento a la casa del detenido no encontraron el arma ni el celular que se transformó en la segunda línea de investigación. En esta semana se activó el celular de la joven con un nuevo chip y cuando los pesquisas observaron el WhatsApp descubrieron que era igual al primer detenido y sumamente parecido al identikit.

De inmedito se realizaron los rastrillajes y se detectó que este obrero tucumano, tonada que había descripto la víctima a los pesquisas, se encontraba en Centenario.

Finalmente se allanó la casa del tucumano donde le encontraron el celular y el arma con la que habría amenazado de muerte a los hijos de la mujer mientras la violaba.

El giro del caso es tremendo. La fiscalía no le puede formular cargos al tucumano porque no puede tener dos acusados en este caso pero tampoco puede sobreseer al primer detenido hasta que los resultados de ADN no lo descarten por completo. Esto es porque si sobreseen al primer detenido y después resulta culpable, no lo podrían volver a acusar por segunda vez por el mismo delito.

El camino que tomó la Justicia fue liberar al detenido y dejarlo a disposición de la causa. En paralelo se ordenó realizarle una extracción de sangre al tucumano para hacer un resguardo de ADN y también se lo liberó esperando que no se fugue en el caso de que sea el autor de la violación.