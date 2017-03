NEUQUÉN

La habilitación de al menos 11 licencias de remises otorgadas en forma irregular en el período 2015-2016 desató una investigación dentro de la Municipalidad que derivó en una amenaza con una bala colocada en la puerta de la casa de un funcionario y la consecuente denuncia penal ante la Justicia.

El lunes, el director de Taxis y Remises de la Municipalidad de Neuquén, Luis Moscoso, encontró una bala en la puerta de su domicilio particular y la vinculó con la investigación y denuncia de la adjudicación incorrecta de licencias de remises. Inmediatamente radicó la denuncia en la Fiscalía para resguardar a su familia (ver aparte).

A las ocho licencias que la Municipalidad denunció a principios de febrero por entrega irregular se sumaron al menos tres que están siendo investigadas por la dirección de Transporte de la comuna. Según se supo, estaría siendo investigado Axis Group SRL con base en el oeste de la ciudad.

El Subsecretario de Transporte y Tránsito del municipio, Fernando Palladino, fue quien elevó un pedido de informe el 14 de febrero para despejar sospechas. “Aún no tengo el pedido de ampliación de ese informe. De esa base hay diez licencias y vehículos están en funcionamiento de forma correcta y se está analizando unas dos o tres”, explicó.

Sobre las ocho licencias, dijo que aún no se establecieron los plazos para determinar si los adjudicatarios de las licencias actuaron en connivencia o de buena fe a la hora de adquirirlas. La denuncia tuvo lugar para que se determinen las responsabilidades del entonces director general de Transporte, Luis Héctor Monsalve, por incumplimiento de deberes de funcionario público.

El Municipio elevó la denuncia a Fiscalía porque no se entregaron de acuerdo con la ordenanza 12703. “No son licencias nuevas, no deben pasar por el Deliberante pero no se siguió el procedimiento porque cuando se da de baja se tiene que llamar a un concurso público para que todos puedan participar en el otorgamiento de esas licencias”, explicó Palladino.

Se las detectaron por una denuncia anónima a fines de diciembre al área de Transporte, de Taxis y Remises, que luego derivó en la denuncia penal.

“Todos estos vehículos con licencias truchas cuentan con la revisión técnica obligatoria y seguro. No hay problemas en cuanto al servicio, sí en la entrega de la licencia”. Fernando Palladino Subsecretario de Transporte y Tránsito del municipio

Explicaciones

El MPN convocará a Palladino

El bloque de concejales del MPN convocará al subsecretario municipal de Transporte y Tránsito, Fernando Palladino, para que brinde explicaciones en la Comisión de Servicios Públicos sobre el llamado a concurso público de nuevas licencias de taxis y remises que se realizará en abril.

La concejal Laura Plaza destacó que “ningún trámite relacionado con las licencias truchas pasó por el análisis del Deliberante, que sólo resuelve sobre el otorgamiento y el número de licencias nuevas”.

“Hasta he dudado de proceder porque de alguna manera preveía que cuestiones como estas me podían suceder. Pero es mi deber. Esta situación no es cómoda”. Luis Moscoso Director de Taxis y Remises de la Municipalidad de Neuquén

“Para la adjudicación de una licencia debe haber un otorgamiento a través de una ordenanza previo concurso. En este caso, estas disposiciones no se ajustaban”. Luis Moscoso Director de Taxis y Remises de la Municipalidad de Neuquén

El Municipio descubrió ocho carnets de conducir falsificados

NEUQUÉN

El Municipio presentó ayer ante el Ministerio Público Fiscal una denuncia por la detección de ocho licencias de conducir falsas.

“Pusimos a disposición todas las pruebas obtenidas, como los números telefónicos que pudimos detectar que ofrecían estas licencias apócrifas que no son las que otorga el Municipio, y ahora será la Justicia la que definirá los pasos siguientes”, dijo el subsecretario de Transporte y Tránsito, Fernando Palladino.

El trámite lo realizó en conjunto con el secretario de Movilidad Urbana, Fabián García, y el director de Licencia de Conducir, Mauro Espinosa. “Habíamos detectado ocho licencias, seis al momento de renovar sus titulares debido a que no reunían los requisitos de seguridad que tienen que tener y que son muy palpables a la vista de los funcionarios”, explicó Palladino.

Dos en operativos

El funcionario comunal indicó que lo mismo ocurrió con dos licencias detectadas en operativos nocturnos de tránsito donde los inspectores realizaban los controles de alcoholemia.

Comentó que de inmediato se dio intervención al Tribunal de Faltas y se determinó que las licencias eran falsas.

Palladino explicó: “El lunes hicimos lo que está establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos, que es la denuncia penal porque lo que se está haciendo acá es una falsificación de documento público, además de los riesgos que implica que quien maneja con esa licencia no cumplió los requisitos de la normativa vigente, tal el caso de los exámenes teóricos y prácticos, médicos o antecedentes, y esto implica un riesgo para el resto de las personas en la vía pública”.