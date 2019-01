Lizy Tagliani: "Hace poco me enteré de que tengo una hermana"

Sensibilizada, la humorista habló de su historia familiar en Intrusos y señaló: "Justo antes de venir para acá hable con mi hermana, de parte de padre. Yo no sabía nada. Había escuchado que mi papá tenía una hija... Yo nací el 12 de septiembre del ‘70 y ella el 19 de septiembre del ‘70. Nació con una semana de diferencia conmigo. No sé si mi papá tenía dos familias porque mi mamá (Celestina Gallardo) era una mujer muy despierta, no es que la podías engañar. Pero en el medio algo pasó, si es que es (mi hermana). Todo el cuento me une a ella".