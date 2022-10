Lizy Tagliani reveló cuando se casa y le hizo un súper pedido a Mirtha Legrand

Si bien Lizy Tagliani tiene como una de sus mayores virtudes hacer reír a la gente, en esta ocasión le tocó vivir un momento emotivo. Es que se animó a pedirle a Mirtha Legrand que sea la madrina de su casamiento. Pero no fue un pedido al aire.

El asunto se puso serio y Lizy comenzó a darle los verdaderos motivos por los cuales necesitaba que esté presente: “Vos fuiste un nexo muy importante en mi vida. Mucha gente fue muy importante para que yo sea la Lizy que soy. Como yo era la peluquera de Jorge después de los grandes desfiles, que yo estaba por ahí en algún rincón, venían las fiestas y yo decía barbaridades”.

“Siempre Mirtha estabas predispuesta, me llamabas y me incluías sin necesidad y sin ningún interés. Yo no sé si te divertía o algo”, le reconoció Lizy haciendo que Mirtha se emocione hasta que se le llenen los ojos de lágrimas por las palabras que salían desde el corazón de la invitada.

“Ojalá tuviera la posibilidad de que el gran nexo entre ese gran amigo que fue Jorge, ojalá que ella pudiera ser la madrina de mi casamiento”, le solicitó Tagliani con mucho pudor pero creyendo que era necesario hacérselo saber.

Algo desconcertada por el momento emotivo que se vivía en el programa, Mirtha necesitó la confirmación: “¿Vos me lo estás ofreciendo?”. A lo que Lizy afirmó: “Sí, pero es para que lo pienses”.

Horas después del programa, en Twitter, llegó el mensaje que tanto esperaba con la confirmación de la presencia de Mirtha Legrand el 23 de marzo del próximo año: “Lizy Tagliani me emocionó al pedirme en la ‘mesaza’ que sea su madrina de casamiento. ¡Sería un gran honor!”.