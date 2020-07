Dijo que modelo trans venía "con sorpresita" y Lizy salió al cruce

View this post on Instagram

Alguien no importa quien? Porque estoy segura que ni siquiera fue con mala intension... se refirió a una chica trans como una mujer con sorpresa... y automáticamente me vino a la mente la cantidad de bromas que yo hice de mi con ese tema... trava kinder trava con manija etc. Y dije cual seria la sorpresa si debajo de la ropa solo hay una cantidad limitada a 2 posibilidades de genitales? Por qué nos importa a quien decide amar una persona? De mi novio dijeron q es muy lindo que es muy joven que me quiere por la fama y sin embargo yo siento que es amor nos vimos y nos amamos antes de desnudarnos y este amor va a durar más allá de las formas y de los titulos. Yo amo vivir mi vida con humor pero esto lo escribo por muchas personas a las que les duele tener que vivir pidiendo permiso para buscar la felicidad en el rincón que más le guste, a quien tiene que explicar todo el tiempo que no elige ser de tal o cual forma que le brota por los poros amar de esa manera, que no es rebeldía,que no es en contra de nadie,que su alma, su corazón y todos sus sentidos así se lo piden. Amar sentir y respetar no se puede llevar al tribunal de la justicia y la mirada del otro, pues es algo que nos pertenece a cada uno y es lo mas valioso que tenemos. Cuidemonos siempre.