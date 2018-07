Lizy y Flor de la V no se soportan y se cruzaron fuerte

La guerra entre Flor de la V y Lizy Tagliani no cesa, luego de la crítica que recibió la peluquera por parte de su colega por hacer “humor trans”. Antes del terrible palo, Lizy hizo su descargo en Twitter: “Parece que ser fea, trava, tener pie grande, tener bozo y disfrutar de mi historia está penado... Alguien cree que si me desaparecen la tierra será un paraíso de paz, amor e inclusión... No vendo ni alquilo lo que construí. Construya en su terreno, respete la medianera”.