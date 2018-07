Llaman a construir sobre las diferencias

El acto comenzó alrededor de las 12 en las escalinatas del auditorio del edificio gubernamental y contó con la presencia de veteranos de la guerra de Malvinas, las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como también con alumnos que representaron a distintas escuelas primarias, secundarias y de adultos de la ciudad.

La banda de la Policía tocó el Himno Nacional y luego el provincial, mientras que los presentes cantaron con entusiasmo y emoción.

acto 9 de Julio.

El intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, fue el primero en dar su discurso. Hizo un breve repaso por la historia argentina, en el que rescató la mirada a futuro de los próceres. “Es necesario conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos”, declamó el intendente.

“Los congresales de Tucumán en 1816 sabían adónde tenían que ir. Iban a fundar una gran nación, a la que tenemos que rendirle tributo. Seguramente con diferencias, que no importan mientras sean legítimas y honestas porque en la diversidad va a estar la riqueza, y en la riqueza va a estar la construcción de una gran, nueva y gloriosa nación”, acuñó Quiroga.

Más tarde, el gobernador Gutiérrez siguió la misma línea respecto de los protagonistas de la fecha en conmemoración. Consideró que es fundamental repasar la historia para construir futuro. Subrayó que la declaración de la independencia no fue algo sencillo, sino que fue una construcción que llevó un largo tiempo de debate y posterior ejecución.

“A lo largo de la historia de la patria hemos quedado más de una vez enfrentados. Es por eso que es tiempo de rescatar las bases de aquel grito sagrado de independencia, ver al otro como un hermano de la misma causa, formando parte integrante de la misma familia”, promovió el mandatario provincial. “Aquella visión de independencia fue de estadistas y hoy se nos exige lo mismo a los gobernantes”, reflexionó.

acto 9 de Julio.

Luego de las palabras del intendente y del gobernador, el grupo de danzas folclóricas Huerque Ñuke Mapu (Mensajeros de la Madre Tierra) bailó un pericón. Los artistas fueron aplaudidos enérgicamente por los presentes.

Sobre el final del acto, efectivos del Ejército le pusieron el broche a la reunión sirviendo el clásico chocolate caliente con tortas fritas.

También participaron de la jornada el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Monzani; el secretario de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad, Marcelo Bermúdez; el ministro de Desarrollo, Trabajo y Seguridad, Mariano Gaido, y la ministra de Educación, Cristina Storioni, entre otros funcionarios provinciales y comunales.

“Los congresistas de 1816 manifestaron un grito corajudo y rebelde de libertad e independencia que arrancó un sentimiento que hoy se mantiene vigente”, dijo Omar Gutiérrez, Gobernador

“Es muy importante que tengamos en cuenta estas fechas porque son el esqueleto de nuestra historia. Es un recordatorio de la manera en que se fue forjando la Nación”, dijo Horacio Quiroga, Intendente de la ciudad

Embed Sabemos a dónde vamos porque sabemos de dónde venimos. Son tiempos de rescatar las bases de ese grito en la unidad del pueblo, para fortalecer la soberanía de nuestra nación en estos 202 años de #Independencia. pic.twitter.com/9V2J0RAkc3 — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) 9 de julio de 2018

Embed Un día como hoy, en Tucumán, hombres y mujeres decidieron con gran coraje que más allá de las diferencias y confrontaciones era necesario dar el grito sagrado de libertad. — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) 9 de julio de 2018

Agustín Martínez

El coqueteo de Pechi con el 2019 no terminó

“No voy a decir si voy a ser candidato porque ni siquiera está en mi mente todavía”, sentenció ayer el intendente Horacio Quiroga en una nueva gambeta a la definición sobre la postulación como gobernador en 2019.

No obstante, reiteró que no evitará las responsabilidades que le toque asumir. El intendente fue abordado sobre su futuro político luego de que la dirigencia de Cambiemos realizara un encuentro provincial para analizar la actuación a futuro. “La economía es un elemento que no se puede mantener ajeno a cualquier proyecto público o privado”, declaró el intendente. Consideró que “los números” fueron los protagonistas del encuentro de la fuerza macrista y sostuvo que para trabajar la planificación de un territorio es necesario conocer los gastos de cada sector.

Al respecto, precisó que en los últimos 10 años la Provincia multiplicó su deuda en 17 veces. “Cuando vemos las altas tasas de interés que paga por endeudarse para sostener gastos comunes, sólo podemos dejar que cada uno saque sus propias conclusiones. De la misma manera, puedo decir que la Municipalidad no tiene deuda y el equivalente que paga la Provincia en intereses nosotros lo cobramos por colocación de activos financieros”, puntualizó.

“Queremos reemplazar a este gobierno porque no queremos endeudarnos más. No podemos seguir malgastando plata y expandiendo el gasto público. Tenemos que pensar en las próximas generaciones a partir de un desarrollo progresivo y responsable para construir y fabricar un futuro”, expresó.

Al final dijo que en Cambiemos la dirigencia ganó experiencia y que no quiere cortarle las piernas a nadie.

