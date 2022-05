Llegó Mercurio Retrógrado: ¿Cómo afectará a los signos del zodiaco en el amor y el dinero?

Embed

Sin embargo, al igual que una moneda, Mercurio Retrógrado tiene dos caras. Así es que también se cree que este planeta tiene el poder de volver a unir las cosas que estaban separadas, ya que es conocido como el mensajero de los dioses en la mitología y la astrología, por lo que es el planeta de las relaciones.

Si se decide tomar este período como positivo, el efecto de retroceso puede ser una forma de crear energías renovadas a proyectos que se encuentran parados o de volver a encender la llama en antiguas relaciones que echas de menos en secreto. Debes tomar esta época con actitud y volver a realizar algo que dejaste a medio para hacer los cambios necesarios y poner en marcha nuevas metas. De esta manera, puede que consigas sobrevivir a este retroceso planetario sin sufrir consecuencias.

Cómo afectará Mercurio Retrógrado a los signos del zodíaco

Aries: es aconsejable que los acuerdos y encuentros con otras personas sean cordiales y planificados con atención para evitar malentendidos. Te centrarás en relaciones afectivas y benéficas. En cuanto al amor, asegúrate de hacer las cosas bien, de expresar lo que quieres al detalle e intenta descubrir alguna manera para aliviar cualquier deseo reprimido.

Tauro: notarás cambios súbitos en las finanzas y en la economía en general. Evita la firma de contratos y de créditos si no tienes seguridad en lo que estás leyendo. En cuanto a las relaciones sentimentales, vas a necesitar tiempo a solas y ponerte en contacto con lo que te estimula de verdad. Intenta buscar algo que te aporte mucha seguridad y placer.

Géminis: tendrás que revisar con precisión todo lo que tiene que ver con acuerdos, viajes, firmas. Y también si está relacionado con hermanos e hijos. Atención a lo que firmas y a las finanzas. Y a tu imagen personal. En el plano del amor, busca lo que desea tu mente. Juega con el placer, a solas o en compañía. Ya sabes, solo te hace falta un poco de imaginación y un ambiente relajado.

Cáncer: necesitas hacer uso de tu percepción para evitar razonamientos excesivos o fuera de tus dominios conocidos. Deberás transformar la forma de que los demás entiendan tus posturas. En cuanto al amor, intenta averiguar si lo que sientes es amor, obsesión o un simple flechazo pasajero. Si no tienes pareja, no vivas con presión, que no se acaba el mundo.

Leo: es el momento de evitar cambios de postura drásticos relacionados con los acuerdos con personas cercanas con las que mantienes proyectos en conjunto. En el plano sentimental, ten una cita con tu propia compañía, con tu mente y tu cuerpo e incrementa tu placer con tu imaginación y lo que te apetezca. Aprende a conocerte.

Virgo: es un momento para equilibrar la forma en la que alternas tus actividades y tu descanso. Deberás transformar la forma de realizar tus metas y actividades personales. En cuanto al amor, Necesitas salir de tu zona de confort para conocerte mejor. Mercurio retrógrado te hará viajar al pasado para rememorar momentos muy íntimos.

Libra: es aconsejable que mantengas un grado óptimo en tu bienestar personal y en la forma de cuidar de tu salud. Todo ello es importante para evitar roces innecesarios con personas queridas. En cuanto al plano personal, piensa en ti y en lo que sientes. Si te reprimes, te arrepentirás después y será peor. No tengas miedo de sumergirte en esa aventura, puede salir muy bien.

Escorpio: es un tiempo especial para analizar con detenimiento en que punto estás en tu relación de pareja, para poder resolver asuntos del pasado que han quedado pendientes y sin aclarar. En cuanto al amor, cuidado con los viejos amores del pasado. Si no tienes pareja, es un buen momento para que despejes tu mente. Encuentra algo que te reconforte.

Sagitario: ahora podrás dedicarte a profundizar en lo que quieres realmente conseguir con tus habilidades, para sentirte más a gusto. Y a la vez que tu profesión sea tu entretenimiento. En cuanto al plano sentimental, pon en orden tu lista de prioridades. Tu placer individual es muy importante, aprovecha los momentos que tengas libres para volver a conectar contigo.

Capricornio: es una época para vigilar los cambios relacionados con los viajes y con tu forma de profundizar en tu lado espiritual Deberás cuidar también de tu salud y de tu alimentación. En cuando al plano personal, asegúrate de comunicar a la perfección tus deseos y tus preocupaciones. Deja que tu lado más tierno tome el mando y deja espacio para las aventuras.

Acuario: es un momento en el que es aconsejable planificar tus metas profesionales y sociales. Y también aumentar tu creatividad y tus actividades artísticas. En cuanto al plano sentimental, dedícate una sesión de mimos para sentirte sexy. Tienes tomarte tu tiempo y tus momentos de intimidad a solas, contigo y tus deseos más carnales.

Piscis: es un tiempo para ser una persona práctica en la familia y entorno habitual y en tu lugar de residencia. Y evitar desavenencias por nimiedades. El desafío será mantener la intuición en todo momento para que sea tu guía. En cuanto al plano personal, busca lugares cómodos en los que poder reflexionar y estar a solas, el placer individual puede ser igual de potente que el que sientes cuando estás con alguien.