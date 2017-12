"Llegué a la televisión casi sin darme cuenta y me cambió la vida"

Comparte las buenas nuevas desde la habitación de un hotel porteño, en medio de los ensayos de la obra. Alguna de sus dos hijas, Paula (36) o Verónica (43), suele acompañarla en todo momento (además tiene a Germán (41), que vive en España). Su pareja desde hace seis años, Ramón, ya le avisó que, si bien por su trabajo no va a poder instalarse durante toda la temporada en las sierras, piensa viajar todos los fines de semana para verla. Lo conoció en un baile después de enviudar del padre de sus hijos. “Sin el apoyo de todos ellos, no podría hacer nada de lo que estoy haciendo”, asegura.

Mis vecinas y amigas están revolucionadas. Hace cuarenta años que vivo en el mismo barrio”.

Parece que haber participado del programa te cambió la vida completamente…

Sí. A veces no caigo en todo lo que me está pasando. Cuando me enteré de que Marcelo iba a Villa María y fui al casting, jamás pensé que iba a quedar elegida. Y lo del teatro me sorprendió mucho también. De hecho, los productores me vienen insistiendo para que participe desde el cuarto o quinto baile. Yo ya estaba pensando en qué íbamos a hacer para Navidad con la familia. Ahora ni me acuerdo que estamos a un paso de fin de año porque estoy tan metida en esto nuevo que me olvido de todo.

¿Qué te dice la gente en la calle?

Es muy loco porque me paran un montón. Por suerte me dicen cosas lindas. Si alguien piensa otra cosa yo no me entero. De hecho, si la gente pone algo feo en las redes sociales yo le aviso que no quiero ni saberlo. Los que me conocen saben que no tienen ni que decírmelo. Quiero saber sólo lo que me hace bien. Mis vecinas y amigas están todas revolucionadas. Imaginate que hace cuarenta años que vivo en el mismo barrio.

Y encima trabajaste en una peluquería, como para que no te conozca toda la ciudad…

Sí, lo hice durante bastante tiempo. Más que nada para afrontar la crianza de mis hijas cuando murió mi marido (Raúl falleció tras una larga enfermedad degenerativa). Ahora estoy en mi casa y vivo de mi pensión. Tengo la casita que me dejó mi marido. Y ahora hago esto que me encanta y me hubiera gustado hacer cuando era joven.

¿Siempre te gustó el baile?

Toda la vida. Pero nunca fui a aprender. Viví en el campo hasta que me casé y en Villa María tuve mis hijos, me dediqué a la familia y ya no pensé más en bailar. Pero al no ser bailarina, no tengo las técnicas profesionales incorporadas.

Pero estás súper enérgica y vital, ¿cuál es el secreto?

Supongo que estar en movimiento. Siempre fui a bailar al gimnasio: hacía media hora de aeróbico y seguía con parte de abdominales o piernas. Ahora tuve que dejar todo. Tendría que buscarme algo para hacer porque en el teatro voy a parlotear pero no voy a hacer nada con el cuerpo.

¿Estás satisfecha con tu performance durante en el programa?

Claro, re feliz. A mí me gustaba seguir por Agustín (Reyero, su compañero de baile) y por mi sueño, para ayudar a los chicos con TDAH de Salta, pero yo ya estaba hecha. Me fui cuando ya quedaron los mejores, en el momento justo. Y te digo que muchos de adentro del programa me decían que iba a ser la ganadora. Cuando me mandaron al teléfono con el Polaco yo le dije a Agustín: ‘Acá nos vamos’. Y no. Fue una sorpresa haber ganado por tanta diferencia.

¿Cuál era tu pareja favorita para la final?

Me encantaba Sol Pérez para la final: no es bailarina pero baila muy bien. Además, es una chica re amorosa. Lourdes Sánchez también me gustaba, porque venía participando de varios programas.

¿Te costó exponerte a ellos?

Me tensionaba lo que decían porque no soy bailarina. Pero también era una parte divertida porque me lo tomaba con humor. Fui muy preparada emocionalmente para esa mirada.

También pesan la construcción del show mediático y la polémica permanente…

Por suerte, yo nunca entré en eso. Gladys (la Bomba) la está pasando mal, porque se toma las cosas muy en serio. El otro día tenía un herpes tremendo y me dijo que era del estrés que tenía. Siempre les dije a los periodistas, cada vez que me buscaron para entrar en conflicto con Gladys, por ejemplo: ‘No me voy a pelear porque en mi vida me peleé con nadie, y cuando la pase mal por algo que a mí no me gusta o por algo que dicen que no es verdad, me tomo el vuelo y me voy a mi casa’. Eso se los dije de entrada a todos cuando empecé: no vine a sufrir. Acá estoy para disfrutar y así fue: una experiencia genial que, de algún modo, con el teatro continúa.