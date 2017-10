Lo balearon en una reunión familiar y terminó muerto

Ocurrió en Cutral Co el domingo a la noche. La víctima tenía 34 años.

Cutral Co

Cutral co.- Un Día de la Madre trágico se vivió en una casa del barrio Sauzal Bonito de Cutral Co, cuando una reunión familiar pasó de la alegría a una tragedia a los tiros. A raíz de esto, un hombre terminó herido de dos balazos, por lo que fue trasladado en un auto particular al hospital, donde murió horas después. Por el hecho hay un demorado.