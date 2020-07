"Lo grave es que la gente no te cree que comes"

“Lo grave es que la gente no te cree que comés. Se piensan que todos los cuerpos son iguales. Mi realidad es que no me muero de hambre. Me encanta este mensaje de que se puede ser bellísima como es Oriana sin la perfección de tener la cola trabajada hasta acá arriba, tener la patita flaca y las lolas así (grandes). Ella es una de las mujeres más bellas de la Argentina”, dijo la panelista. Y enfatizó: “El concepto de ‘perfección’ ¿quién lo instala? Ella es perfecta, ¿quién dice lo contrario?”.