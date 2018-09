Lo hallan culpable de la muerte de un hombre en Rincón

En una audiencia realizada el lunes, el magistrado Diego Piedrabuena expuso que junto con el resto del tribunal habían decidido por unanimidad declarar a Mieres responsable del homicidio. Según trascendió en el juicio que comenzó el martes pasado, el hecho ocurrió la madrugada del 4 de agosto de 2017.

Alrededor de las 4, Mieres y Andrada comenzaron a pelear en la vereda del pool La Runa, ubicado sobre calle 30 de Octubre de Rincón de los Sauces. Allí, la víctima recibió una puñalada en la zona izquierda del tórax, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital y 46 días después, el 13 de septiembre, murió.

“Yo no fui, había más gente al lado de nosotros. Discutí con él, no lo niego. No uso armas, no uso cuchillos. Él estaba en un estado que debe haber pensado que fui yo”, dijo Franco Mieres. Hallado responsable del crimen de Gonzalo Andrada

Si bien durante el juicio la abogada defensora Beatriz Chavero sostuvo que no había testigos directos que hayan visto a Mieres herir a la víctima, el juez Piedrabuena afirmó que no hay pruebas que indiquen a otra persona como posible sospechosa.

Una de las pruebas que causó controversia fue una entrevista filmada de Andrada, donde indicaba a Mieres como su agresor. De ahí surgió que el efectivo que tomó la declaración habría falsificado la firma de una supuesta testigo y por ello se inició otra causa judicial.

Otra de las cuestiones tenía que ver con la causa de la muerte, que según peritos fue resultado de la herida sufrida esa madrugada. Tras escuchar la decisión del tribunal de declararlo culpable, el acusado, que se encontraba sin asistencia de su defensora, pidió la palabra y aseguró que él no había sido el asesino de Andrada.

