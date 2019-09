Lo juzgan por violar e intentar matar a su sobrino

Durante la jornada se espera que el fiscal jefe Agustín García, el querellante Marcelo Hertzriken Velasco y la defensa del acusado realicen sus alegatos de apertura y declaren los primeros testigos. También estará presente un defensor o defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente.

“Intentó matarlo, es lo que quería y no lo logró. Si se hubiese muerto mi hijo, no sé qué habría hecho ni qué sería de mí ahora. Por suerte está conmigo y está bien. Por mí, que se muera adentro de la cárcel sin beneficios. No va a cambiar, tiene la mente podrida”, dijo Eliana, madre de la víctima

El hombre fue detenido en su casa el 25 de diciembre de 2018, luego de atacar brutalmente a su sobrino de apenas 3 años. Fue entre las 3 y las 5 de la madrugada cuando lo sacó de su casa, donde el pequeño se encontraba durmiendo, y lo llevó a su vivienda.

De acuerdo con la teoría de la fiscalía, allí lo golpeó, intentó degollarlo y luego lo violó. Fue uno de los hermanos del agresor quien, alertado por la mamá del pequeño, irrumpió en el lugar y lo rescató.

“Cada vez que lo veo en las audiencias me dan ganas de hacerle lo mismo o peor. Estoy peleando por que le den perpetua, porque si sale va a volver a hacer lo mismo”, había expresado a LM Neuquén Eliana, madre del niño, luego de conocer que el caso sería juzgado por un jurado popular.

Cabe recordar que la semana pasada, en la selección de jurados, al menos ocho se mostraron a favor de la pena de muerte, por lo que fueron descartados.

LEÉ MÁS

Estaba sobria y chocó contra un poste de luz en Villa Ceferino

Sigue el piquete en Zapala y los coles suspenden los servicios