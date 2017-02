Buenos Aires

Los hinchas de Boca Juniors quizás nunca lo imaginaron. Juan Román Riquelme, uno de máximos ídolos xeneizes, no autorizó que se proyecte Román, el documental sobre el ex jugador que se iba a presentar en abril en el Bafici. La producción del realizador Sebastián De Caro está basada en el último partido de Riquelme con la camiseta de Boca. En ese cotejo contra Lanús, el director registró cada movimiento de la estrella xeneize. En total, se filmó durante tres horas y cuarenta minutos que luego redujeron a una hora y 10 minutos.

Las imágenes del partido también fueron acompañadas por testimonios de celebridades como el Indio Solari y Alejandro Dolina, de varios periodistas de renombre, entre ellos Víctor Hugo Morales.

A su conciencia

Mediante un comunicado, el director informó la noticia y además contó detalles de su trabajo: “Hace una semana nos enteramos de que Román estaba preseleccionada para participar de Bafici. El plan era presentarla allí, sólo había un problema; no contábamos con la autorización de Román para proyectar la película. Finalmente, hoy nos confirmó vía su abogado y representante que no daban autorización para usar la imagen y el nombre del jugador, pero que no podían prohibir que la pasemos, que quedaba en nosotros y nuestra conciencia qué hacer”, expresa una parte del extenso comunicado realizado por De Caro.

Marcaron la cancha

Luego del comunicado, De Caro fue entrevistado y confesó que “nunca le prohibieron” hacer el documental. “Tuve un encuentro cara a cara con el manager a finales del año pasado. No me terminó de decir bien qué pensaban. Cuando se enteraron de que teníamos el testimonio del Indio, me llamaron: ‘¿Pero seguiste adelante?’, me preguntaron. Les dije que sí, pensando que en realidad no molestaba tanto. Pero la respuesta fue directa: ‘Que te quede bien claro que Román no autoriza esta película’”, contó el director.

Consultado sobre el porqué de la negativa de Riquelme, el realizador expresó: “¿Por qué pienso que Riquelme no quiso? Tiene que ver con que, entiendo yo, no pueden apoyarla porque él va a tener su propia película. Pero bueno, mi sueño era verla en el cine, y si estaba Román iba a ser hermoso”, concluyó De Caro.

Ahora habrá que aguardar si en algún momento se podrá ver Román luego de la gran expectativa que tenía la mitad más uno del país.