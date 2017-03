"Lo único que me quedó de mi hijo fue una foto"

El hombre aseguró que si bien no conocía personalmente a Molina, el acusado por el hecho, recordaba su apellido porque lo había amenazado por teléfono y lo “invitó a pelear en varias oportunidades”, pero señaló que él nunca accedió.

El hombre relató ante el jurado popular cómo fue que se enteró del asesinato de su hijo, al que no veía desde que era un bebé de seis meses.

“Yo le di mi teléfono a una prima de Juana porque ella quedó en avisarme si me conseguía un motor, por ese encargo le dejé mi teléfono y fue así que el 11 de febrero a las 11 de la mañana me llamó y me avisó que un tal Molina había matado a mi hijo más chico”, recordó entre lágrimas el hombre.

“Yo lo único que quiero es justicia por mi hijo. No lo pude disfrutar. Lo único que me quedó de él fue una foto en el celular”, concluyó.

Víctima de violencia

Durante la audiencia de juicio realizada ayer, también declaró un psicólogo forense que le realizó una pericia a Juana Zapata, la mamá de Benjamín y ex pareja de Molina. Aseguró que la mujer transitó una depresión por duelo y fue víctima de malos tratos psicológicos y físicos en tres relaciones de pareja.