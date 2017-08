Lopilato: "Ya no me veo en pantalla como una nena"

Meses después de aquella polémica, y hablando por primera vez al respecto, la esposa de Michael Bublé sentenció en una entrevista con Clarín: “No sé porque repercutió tanto. Me veo muy diferente en la película. Ya no me veo en la pantalla como una nena, ni doy para ciertos roles de ese tipo... Voy creciendo. Aparte, cuando trabajaba con Guillermo en Casados con hijos tenía 17 años y ahora ya tengo 30. Crecí. El tiempo pasó, me casé, tengo dos hijos”.

“Creo que no va a ser incómodo para nadie ver la escena. Al contrario, va a sorprender. Cuando seguís la historia te metés en la trama y es diferente el efecto desde esa perspectiva”, agregó la actriz sobre su nuevo personaje.

Para dar por terminado el tema, la joven elogió a su compañero y declaró que él la ha ayudado mucho a crecer en su carrera como actriz. “Guillermo es un amor, muy buen compañero y yo aprendí siempre mucho de él. Lo cierto es que también nos divertimos un montón y eso siempre suma”, cerró.

Lopilato será la encargada de interpretar a Mary, una mujer que enloquece a Enrique Hubermann (Francella), un médico que huye de un amor conflictivo y se refugia en un viejo hotel de playa. Allí se encontrará con la mujer a la que intenta olvidar y se verá involucrado en una intriga criminal.

“Mi personaje es todo un desafío. Es una femme fatale de los años 40 que vuelve locos a los hombres. Realmente estoy muy contenta con el resultado”, explicó Luisana.

La cinta, que vio interrumpidas sus grabaciones por el cáncer que le detectaron al hijo de la actriz, se estrenará el 7 de septiembre en las salas de todos el país.

Cuando trabajaba con Guillermo en Casados con hijos tenía 17 años y ahora ya tengo 30. Crecí”.