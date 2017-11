Los alienígenas, más parecidos a nosotros de lo que creemos

Los investigadores se propusieron indagar en cómo afectaría la teoría de la evolución a seres de otro planeta y llegaron a la conclusión de que, en caso de existir, también estarían determinados por el proceso de selección natural, la supervivencia del más apto. “Una tarea fundamental para los astrobiólogos -los que estudian la vida en el cosmos- es pensar cómo sería la vida extraterrestre, pero hacer predicciones sobre alienígenas es difícil”, explicó Sam Levin, autor principal del informe.

“Sólo tenemos un ejemplo de la vida, la vida en la Tierra, para extrapolar. Los enfoques pasados en el campo de la astrobiología fueron en gran medida mecanicistas, tomando lo que vemos en la Tierra y lo que sabemos sobre química, geología y física para hacer predicciones sobre los extraterrestres. En nuestro trabajo ofrecemos un enfoque alternativo, que es utilizar la teoría de la evolución para hacer predicciones que son independientes de los detalles de este planeta”, agregó. De acuerdo con los científicos, los alienígenas estarían potencialmente conformados por los mismos procesos que dieron forma a los humanos, quienes pasaron de un grupo de organismos separados para evolucionar hacia uno de nivel superior, “como cuando las células se vuelven organismos multicelulares”, dijeron.

Si bien para Levin todavía no están dadas las condiciones para asegurar si “caminan sobre dos patas o si tienen grandes ojos verdes”, consideran que la teoría de la evolución ofrece una herramienta adicional única para tratar de entender cómo lucirían.

“Al predecir que los extraterrestres han experimentado transiciones importantes, que es como ha surgido la complejidad en las especies en la Tierra, podemos decir que existe un nivel de previsibilidad para la evolución que los haría parecerse a nosotros”, sostuvo.

“Hay potencialmente cientos de miles de planetas habitables sólo en nuestra galaxia. No podemos decir si estamos solos o no en la Tierra, pero hemos dado un pequeño paso al responder, si no estamos solos, cómo lucen nuestros vecinos”, finalizó Levin.

Programa icrebridge

La NASA investiga en Tierra del Fuego

Una importante delegación de especialistas de la NASA aterrizó y ya trabaja en Ushuaia, Tierra del Fuego. La visita se enmarca dentro de uno de los proyectos más relevantes: el programa IceBridge, que es el estudio aerotransportado más grande del hielo polar que existe en todo el globo y por primera vez hace base en nuestro país. La investigación está orientada en estudiar y comprender el comportamiento de glaciares y capas de hielo en el continente antártico, mediante la recopilación de datos y parámetros relacionados con el cambio climático.