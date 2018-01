Los Balboa: "Neuquén merece su regata"

De regreso, más relajados y con tiempo para el análisis, ayer en el Club Ceppron, ambos repasaron la travesía que se inició en la Isla Jordán de Cipolletti y finalizó en Viedma. Felices por el logro pero dolidos por el hostigamiento permanente, tanto de los rivales como de la organización, se ilusionan con que Neuquén tenga su propia maratón acuática. “Se lo merece, sería muy bueno. Tengo amigos y referentes que estarían encantados de venir a una competencia que se haga bien”, dijo Franco. “A muchos neuquinos que remamos nos encantaría”, agregó Dardo.

Ganadores de seis de las siete etapas (más de 300 kilómetros), Franco cumplió su sueño de correr con su hermano “algo que quedó marcado en la historia de la Regata”, señaló el palista de 23 años, pehuén de oro al mejor deportista neuquino en 2017.

“Desde el momento que me propuso correr con él, fue una responsabilidad muy grande y le puse todo el empeño”, contó Dardo, de 31 años.

“A mí me aportó la seguridad de saber que la persona que estaba atrás mío iba a dejar la vida igual que yo para cumplir el sueño”, acotó el hermano menor.

En el recuerdo aparecen oleajes complicados. “La sexta etapa, después de la contrarreloj, fue para mí la más difícil”, dijo el campeón mundial, y recordó: “Estuvimos a punto de hundirnos tres veces”. Además, se quejó de la actitud de Néstor Pinta (corrió con Martín Mozzicafreddo) y de Federico Vega Suárez (lo hizo con el esloveno Jost Zakrajsek). “Eran aliados para querer ensuciarnos. Nosotros mantuvimos siempre nuestro espíritu competitivo. Creo que Pinta no puede aceptar que le hemos ganado”, se descargó Franco.

Por su parte, el mayor de los Balboa afirmó sobre Pinta: “Es un soberbio. No lo respeto más. Nunca habló con nosotros como decía. Dijo que Franco es un corredor sucio y deshonesto. Y a mi hermano todo el mundo lo vio correr y nunca tuvo problema con nadie”.

Franco criticó duramente a la organización de la Regata (club Náutico La Ribera). “Se está volviendo más localista. Es una lástima que entre cuatro o cinco hayan tomado el poder de una organización para recaudar plata. Es lamentable porque era una regata mítica, emocionante, llena de anécdotas”, concluyó.

6 Las regatas ganadas por Franco Balboa

Franco Balboa suma seis triunfos en la Regata del Río Negro. El palista de Ceppron logró ganar por primera vez en 2011 y repitió 2012, en dupla con Juan Guerrero; luego en 2013, se impuso en la división sub-23 junto al viedmense José Luis Rodríguez. También compartiendo bote con este último se impuso en 2014 y 2015, ya en la categoría de K2 Seniors, donde ahora sumó su tercera corona con su hermano.

Imparables en carrera, fueron hostigados por rivales y desde la organización.

Franco: “A mí me ensuciaron mal”

Franco Balboa mantuvo su decisión de iniciar acciones legales contra el Club Náutico La Ribera, por las desprolijidades que hubo en el control antidoping en la cuarta etapa de la Regata (luego anulado por la propia organización al no existir garantías en el procedimiento) y por ponerlo en el centro de las acusaciones –no oficialmente, pero sí en las redes sociales- como el palista que había dado positivo.

“Con mi abogado vamos a iniciarles acciones legales porque nunca di positivo en ninguna competencia. Me ensuciaron mal”, se quejó el representante de Ceppron.

“Cuando nos dijeron que teníamos que hacer un examen, nos podíamos haber negado porque era totalmente ilegal. Lo aceptamos y también accedimos cuando hubo que repetirlo. En ese momento, cuando empieza a trascender mi nombre (eran ocho las muestras), nos dimos cuenta de que querían ensuciarnos y que nos vayamos de la Regata. Pero decidimos continuar porque no tenemos nada que esconder”, afirmó.

Si bien en un principio Franco había dicho que no volvería a correr la Regata del Río Negro, hoy más relajado señaló: “Sé que la gente que organizó esta edición no va a estar más, y para que volvamos a correr van a tener que cambiar muchas cosas”.

El campeón mundial de maratón contó que en todo momento se sintió respaldado. “Tuve muchísimos mensajes de aliento de jueces, árbitros, profesionales y personas del deporte, los que conocen mi carrera. Creo que eso fue lo que me motivó a seguir en la Regata y querer ganarla de punta a punta”, recalcó.

“Yo hubiese preferido que todo lo que dijeron de Franco me lo hubieran dicho a mí, que hago esto porque me apasiona y no me importa lo que digan. En cambio, vi que Franco no la estaba disfrutando y en algún momento le dije ‘vayámonos’. Por la edad que tiene, es muy fuerte de cabeza. Otro no hubiese reaccionado de la misma forma”, agregó Dardo.