Los bancos estudian un sistema de turnos para vender dólares en octubre

“Seguramente para octubre va a estar funcionando", afirmó el titular de ABA, que señaló que si bien "la mayoría de la gente ya compró su cupo", los bancos "están abiertos y la persona que quiere retirar sus dólares lo puede hacer normalmente, sacando un turno previamente".

"Lo que no se puede es comprar sin haber cumplido estos requisitos previos", apuntó Cesario en una entrevista con radio La Red.

Desde el martes pasado, los bancos no tienen disponible la posibilidad de comprar moneda extranjera en sus homebanking ya que, aseguran, no cuentan con la información para verificar en forma inmediata si el cliente recibe o no un plan social, un nuevo criterio de exclusión para hacer uso del cupo de US$200 por mes.

"Hoy estamos en medio de un problema de cómo hacemos para controlar eficientemente lo que pide el BCRA. Si los sistemas de los bancos habilitaran la venta de dólares, no tienen la posibilidad de saber si el certificado de la Anses es positivo o negativo", sostuvo Cesario.

cesario.jpg Claudio Cesario.

Anses informó este lunes que la base de datos de titulares de planes de asistencia por el Covid, como el IFE y el ATP, o de asignaciones universales está disponible a través de un link en una página web, pero que deben consultarse individualmente.

En ese sentido, Cesario consideró que la venta de dólares que realizan los bancos por Internet “es un proceso masivo". "Lo que nos dice Anses es que tiene una página donde se puede acceder caso a caso. Me tenés que dar tu CUIL, entrar a la página, obtener un captcha de cuatro o cinco letras y la Anses te responde. Eso es imposible hacerlo en uno a uno”, explicó.

Por último aseguró que si bien "la mayoría de la gente ya compró su cupo", la meta es "evitar que en octubre el sistema no colapse" y esperar "que no se caiga la página de la Anses”.

“Estamos metidos en una vorágine. Corriendo día a día para que la cosa funcione y, a veces, los tiempos de los sistemas no son los tiempos de la gente y del BCRA", concluyó.

La cotización

La cotización del dólar para la venta al público cerró este martes en $79,86 en promedio, con una suba de 15 centavos con respecto del cierre del lunes, mientras el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, avanzó 1,7% a $142,22.

En tanto, el dólar blue volvió a tener una suba y llegó a los $143 para la venta, lo que lleva a la brecha cambiaria a rozar nuevamente el 90%. Esta cotización aumentó $2 y opera en máximos de la semana, luego de que el miércoles pasado trepara hasta los $145, como reacción a las medidas lanzadas por el Banco Central.

Por su parte, el denominado dólar MEP anota una ganancia de 2,2%, en $ 133,91 por unidad. En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó seis centavos y finalizó la rueda en $ 75,65.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 103,82 por unidad. Y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $131,77.