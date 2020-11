Los bots llegaron a Among Us y alertan a los desarrolladores

Among Us es el juego del momento | Foto: Archivo

Si no sabés qué es Among Us , seguramente habrás escuchado, al menos nombrarlo. Se trata del juego de moda que está disponible desde el 2018, pero que causa furor en esta cuarentena. Es tanta su fama, que esta app está desplazando a Fall Guys .

En el intento de matar al resto, deben evitar ser vistos y descubiertos ya que la app permite constante votaciones y debates para expulsar de la nave a los impostores de los que sospechen. Los impostores pueden también sabotear la nave para provocar el caos que les permita asesinar más fácilmente al resto de los participantes.

Ahora un nuevo problema aqueja a los jugadores de Among Us. El título de InnerSloth se llenó de bots que spamean con mensajes continuos en la app hasta dejar a los participantes en una sala oscura para desconcentrarlos de la partida. Esto ocurre cuando el impostor no es un jugador de carne y hueso.

Los desarrolladores ya habían alertado sobre otro ataque de spam en el chat de su partida en Among Us, con mensajes que redireccionaban a los usuarios a canales de YouTube y Discord de una persona que se hace llamar "Eris Loris".

Otros de los mensajes spameabann con información sobre esfuerzos de Donald Trump para ganar los comicios presidenciales que tienen lugar en Estados Unidos este 3 de noviembre.

La recomendación de los desarrolladores de Among Us sigue siendo la misma: "Jugá solo partidas privadas con la gente que confiás".

¿Qué es Among Us?

La app es un juego multijugador en línea con partidas armadas de 4 a 10 personas en simultáneo. Dos o tres de esas personas, según la cantidad de participantes, reciben el rol de impostores o enemigos y su misión será el matar a los otros jugadores dentro de una nave espacial.

En el intento de matar al resto, deben evitar ser vistos y descubiertos ya que la app permite constante votaciones y debates para expulsar de la nave a los impostores de los que sospechen.

Los impostores pueden también sabotear la nave para provocar el caos que les permita asesinar más fácilmente al resto de los participantes.

¿Dónde lo descargo?

La descarga de la app Among Us es gratuita y está disponible para iPhone y Android. Si querés jugarlo en PC, debés acceder a la plataforma de Steam donde Among Us sí es pago.