Por el oficialismo y en representación del Movimiento Popular Neuquino (MPN), se presentará Norma Sepúlveda, que llegará a estas elecciones teniendo como compañera de fórmula a la concejal Daniela Rucci, hija del actual intendente.

También competirá en estos comicios Daniel Beltrán, del Frente Neuquino, el partido que conduce a nivel provincial Ramón Rioseco, quien presentó, junto al candidato, la propuesta de crear una empresa de servicios petroleros municipal.

El otro postulante a la intendencia será José Quintero, que irá con Rincón Posible, una agrupación política local que, además, contará con el apoyo de una lista espejo que llevará el sello de la Coalición Cívica-ARI.

Finalmente, el cuarto candidato será Juan Maldonado (Partido Justicialista-Frente Grande), que buscará capitalizar el envión que a este espacio político le dio el contundente triunfo a nivel nacional en las PASO de la fórmula Fernández-Fernández. Maldonado señaló, entre sus principales ejes de campaña, la necesidad de que Rincón de los Sauces cuente con un mejor sistema de salud, a partir de la terminación de la obra del hospital local.

En las elecciones del domingo están habilitadas para votar 17.138 personas, incluidos los extranjeros. Habrá 49 mesas, una de ellas de extranjeros, distribuidas en cinco escuelas.

* José Quintero - Candidato por Rincón Posible

1. Un tema central es la ley de hidrocarburos. Lo que propongo es que se reforme la carta orgánica municipal para que de ese 12 por ciento por regalías que sale de Rincón una parte quede en la ciudad. Y esto unido al tema de la coparticipación. La torta se reparte principalmente por cantidad de habitantes, y en eso estamos desactualizados.

2. Hay que trabajar en el sistema de salud pública porque durante ocho años se apostó al sistema privado con una clínica, y yo apuesto no a eso, sino a un sistema de salud público que está abandonado. No tiene nada el hospital y la salud debe llegar tanto al que tiene obra social como al que no tiene. Por eso hay que gestionar en la provincia para que no se desatienda el sistema público, ya que en el actual hospital no se puede practicar ni una operación de apéndice.

3. La educación es otro tema muy importante, que tiene que ver con la gestión para traer universidades a la ciudad, no solo la oferta de la UNCo, sino también de la Católica de Salta, la UCA y la de Rosario.

* Juan Maldonado - Candidato del PJ-Frente Grande

1. Rincón está necesitando muchas cosas pero lo más importante es darle importancia a terminar el hospital, ya que estamos hablando de una obra que está frenada. Y estoy preocupado por la cuestión del agua a partir de lo de Portezuelo del Viento, que es un dique de Mendoza para canalizar agua que nos puede llegar a sacar hasta el 80 por ciento del caudal del río Colorado, y eso nos preocupa.

2. Vamos a darles mucha importancia a los clubes barriales que están en la orilla de la ciudad, con padres que hacen lo que pueden conteniendo a muchos chicos y niños para que tengan un espacio. Proponemos la apertura de un polideportivo nuevo y un CEF. Walter Pereyra, que es un profesor de la ciudad, ya presentó un proyecto y queremos impulsarlo.

3. Hay que construir viviendas institucionales de parte del Municipio, con el objetivo de traer a médicos y docentes a la localidad para que se instalen en un tiempo acordado hasta que puedan alquilar o comprar. Entre otras cosas, uno de los motivos de la falta de docentes y médicos es por esto. Y hay un olvido de la provincia hacia Rincón. Por ejemplo, en el CPEM 24 no tienen clases por falta de auxiliares.

* Norma Sepúlveda - Candidata del MPN

1. Uno de los ejes centrales que definimos es el tema de la educación, sabemos que queda mucho por hacer, pero vamos a seguir trabajando para cubrir la demanda en todos los niveles, inclusive el universitario, con el desembarco de la Universidad Nacional del Comahue en la localidad.

2. Otro de los puntos a seguir trabajando es la participación ciudadana, que la gente se manifieste, que se exprese y participe. Entendemos que hay que abrir espacios de participación, por lo que proponemos un gobierno de puertas abiertas con la opinión ciudadana como eje fundamental de gestión.

3. Como tercer punto, tenemos los desafíos que se vienen de la mano de la extracción de hidrocarburos no convencionales. Con la llegada de Vaca Muerta tenemos que pensar en una ciudad inteligente, acorde a lo que se viene de la mano de la extracción de petróleo no convencional.

Estamos trabajando en un plan de reordenamiento territorial junto al Copade. Tenemos que tener una ciudad ordenada y proyectar a futuro, ser previsibles para tener en cuenta todo el impacto del no convencional, por eso planificamos, proyectamos y lo que hacemos está a la vista de todos los rinconenses.

* Daniel Beltrán - Candidato del Frente Neuquino

1. La propuesta más importante que tenemos es la formación de una empresa de servicios petroleros municipal. Se la presentamos a las pequeñas y medianas empresas y comerciantes. La idea es dar trabajo genuino a muchas personas que no tienen acceso a entrar a las empresas o a los jóvenes que son egresados de las EPET la posibilidad de darles trabajo genuino. Y también para las pymes que quedaron rezagadas. Toda la ganancia que dé la empresa será volcada a la obra pública. Es ambiciosa la propuesta, pero posible.

2. Vamos a trabajar en el tema tierras, para que tenga acceso a eso toda la gente que se instaló en Rincón desde hace muchos años. Vamos a hacer loteos a partir del 10 de diciembre, a urbanizar hectáreas para que se puedan crear loteos sociales y que cada beneficiario lo pague con la posibilidad de su bolsillo.

3. Apostaremos fuertemente por la educación. Se han instalado institutos terciarios y queremos que se forme el consejo escolar para que se visibilicen las necesidades de la ciudad y de ahí gestionar con el CPE para trabajar con la Provincia. Hay que traer carreras terciarias apuntadas a los no convencionales.

