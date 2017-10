Los catalanes que no quieren la separación

“Vamos a recuperar la Cataluña de todos, la plural, la que hemos construido entre todos”, dijo la vicepresidenta de la Sociedad Civil Catalana (asociación que convocó a la marcha), Miriam Tey. Según los datos de la policía municipal y los organizadores de la marcha, en las calles del centro de Barcelona se congregaron entre 300.000 y 1,1 millones de catalanes.

En la marcha participaron representantes de distintas fuerzas políticas, como el Partido Popular (PP) del jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, el Partido de los Socialistas de Cataluña y Ciudadanos (liberales). Al final tomaron la palabra el ex ministro del PP Josep Piqué; el ex ministro socialista y ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, y el ex líder del Partido Comunista Español, Paco Frutos. Los tres respaldaron la convivencia y rechazaron los intentos de dividir a los catalanes que atribuyeron a los independentistas.

Cifra: Se estima que marcharon entre 300 mil y más de un millón de personas.