“Es posible que al Presidente no le guste el tipo de oposición que hacemos. A mí no me gusta nada el gobierno de ustedes, pero los votaron y tienen que gobernar”, dijo Cristina Kirchner, ex presidenta y actual legisladora de la Cámara alta.

En el inicio de la sesión solicitó una cuestión de privilegio para hablar sobre el pedido judicial y político para tratar su desafuero, y apuntó contra el oficialismo. “Para tratar del pedido de desafuero no hace falta constituir ninguna comisión (de Asuntos Constitucionales), aunque algunos senadores insisten en ese tema, lo que representa un claro avasallamiento de la representación política institucional del país. Esta Cámara, con dos terceras partes, puede tratarlo”.

Además, señaló: “Los fueros no son de los legisladores, sino del cuerpo, del Parlamento. El cuerpo, a través de los fueros, quiere custodiar que la votación no sea alterada por elementos de la política”.

Desafuero

“Sin el apoyo de Pichetto, difícil”

Esteban Bullrich aseguró que en febrero conformarán la comisión de Asuntos Constitucionales, donde iniciará su recorrido el pedido formal de desafuero que giró Bonadio el 7 de diciembre. “Sin el apoyo del bloque de Pichetto va a ser difícil que salga el desafuero. Todas las posiciones coinciden en que llegue a la comisión”, dijo el senador.