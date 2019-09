Los ganadores y los perdedores del futuro Concejo

El actual oficialismo de la ciudad tendrá siete, si es que Libres del Sur, con Cecilia Maletti, se alinea a ese bloque, algo que parece difícil, más allá de que este espacio político pudo renovar su banca a partir del acuerdo que hizo con Marcelo Bermúdez. Ayer, Mercedes Lamarca, una de las principales referentes de Libres del Sur, señaló que en diciembre llevarán “adelante la agenda de temas” que consensuaron con el ahora ex candidato a intendente, como las cuestiones relacionas a las problemáticas de género, mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión y el cuidado del medioambiente. “Con eso nos acercamos a Marcelo (Bermúdez) y él aceptó”, recordó Lamarca. “Veremos con quién vamos a mantener nuestros puntos reivindicativos en un Deliberante donde no habrá mayoría absoluta y buscaremos consensos. Con respecto al nuevo intendente, lo que esté bien lo acompañaremos y lo que entendamos incorrecto no, además de que trabajaremos una agenda propia”, advirtió.

El Deliberante tendrá actores nuevos, como el Partido Demócrata Cristiano, representado en la banca que ocupará Nadia Márquez, mientras que otras dos fuerzas políticas aumentarán su número, como es el caso de Unidad Ciudadana-Frente de Todos y el FIT. En el primer caso, Ana Servidio conformará bloque junto a Marcelo Zúñiga, mientras que la izquierda incorporará a César Parra, sumando un concejal más. Hoy, por este partido Manuel Sánchez ocupa una banca y en diciembre asumirá en su lugar Angélica Lagunas.

Pero hay fuerzas políticas que dejarán de tener representación en el Concejo, tal es el caso del Frente Neuquino. Ahí terminarán mandato Francisco Baggio y Luis Alberto Durán. Baggio presentó candidatura en una colectora en apoyo a Gaido pero no consiguió los votos necesarios para retener su lugar. ¿Qué será del futuro del Frente Neuquino y de UNE en la ciudad? Las especulaciones hablan de que Mariano Mansilla y el propio Baggio tendrían un lugar en el futuro Ejecutivo municipal. “No esperamos que nos convoquen. Él (por Gaido) decidirá si nos necesita, pero igual dentro o fuera del Ejecutivo vamos a acompañar”, aseguró ayer Baggio.

