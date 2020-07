Los gigantes peluches instalados en pleno corazón de Neuquén que representan el amor

Si bien la iniciativa pareciera imitar a una “movida” parisina –en la que el dueño de un comercio colocó grandes peluches en las mesas de bares y restaurantes para hacerse publicidad-, poco tiene que ver con eso. Es que según explicaron los mismos dueños a través de una publicación de Facebook, esto está relacionado con la necesidad de las demostraciones de afecto y cariño, en medio de la pandemia del COVID-19.

Peluches3.jpg

“Nosotros creemos en el amor como la fuerza más poderosa. Y extrañamos mucho el contacto. El teléfono es una gran herramienta, pero no es un buen comunicador de sentimientos. No hay mejor conexión que el cara a cara. La claridad de ver gestos, la potencia de abrazar... son incomparables. ¡Y de verdad los extrañamos mucho!”, arranca el escrito y continúa diciendo: “Sabemos que esto viene para largo. Y quisimos representar el amor de alguna manera. ¡¡Para generar ternura, para que la gente se dé vuelta para mirar el amor!! Y como creo que el amor tiene millones de formas de representarse... no una sola y cuadrada manera... para mi esos son Ramiro y Valentín. Que es el bello nombre que tienen mis sobrinos. Que son amor para mí. Pero podrían llamarse como quieras. Podrían ser Franco y Américo que son mi hijo y mi papá, o podrían llamarse Angie y Silvina que somos mi amiga y yo. O Romina y Cecilia, que no se quienes son, pero seguro existen en algún lado, juntas”.

peluches.jpg

De esta forma, les propuso a sus clientes: “Los invito a todos a sacarse fotos con nuestra representación del amor que hoy hace falta en la calle, y colmemos las redes de fotos con abrazos. Todos los que nos están quedando pendientes. Y que nos morimos por dar. Porque sin dudas, la base de la felicidad, es dar. Gracias a todos los que nos abrazan desde el corazón, día a día”.

Dada las nuevas normativas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el local solo se podrán retirar los pedidos hasta las 20, y eldelivery funcionará hasta las 23.