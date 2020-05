Los gimnasios se unen y piden reabrir el martes

La semana pasada, la cámara de gimnasios local le presentó un protocolo de reapertura al intendente Mariano Gaido. Esa propuesta obtuvo el aval municipal y quedó en evaluación en el comité de emergencia de la provincia.

El protocolo prevé medidas de distanciamiento e higiene estrictas, aunque no es concluyente sobre el uso de barbijos durante cada ejercicio. También contempla multas severas por incumplimientos, que van de 50 mil a 200 mil pesos.

En el sector esperaban que los dejaran reabrir este lunes, junto con otros rubros comerciales. Por eso se desilusionaron cuando el gobernador no los mencionó.

Fecha probable

Abel Garrido, titular de la cámara, contó que ahora están en conversaciones con el comité para evaluar cómo retomar la actividad. "Queremos ver si podemos abrir al menos el martes 26 y que nos indiquen qué hace falta para autorizarnos", dijo.

Señaló que son respetuosos de lo que definan los especialistas, aunque no concuerdan con algunas decisiones. "Hay cosas que no entendemos, como que estén abriendo las peluquerías y nosotros no, cuando no vemos cuál es la diferencia", expresó. Agregó que el permiso para salidas recreativas es otro antecedente a su favor. "Queda claro que la actividad física es salud y, en un salón, incluso puede estar mejor controlada", sostuvo.

Contó que, en cada clase virtual, "las redes explotan de gente" y también lanzaron una campaña con un hashtag para que puedan volver al gimnasio, "que se compartió un montón".

Recalcó que el reclamo de los gimnasios es más de salud que económico. "Vamos tener un 30% de la capacidad con el protocolo, tampoco nos vamos a salvar, pero al menos para octubre podemos pensar en recuperar lo que perdimos", dijo.

Pese a la baja facturación, indicó que solo un par de gimnasios bajaron la persiana, aunque la decisión de cerrar "está en la cabeza de muchos". Agregó que también hay enojo con impuestos como el IVA. "Nos cobran intereses y, en un momento de mucha solidaridad, el Estado se aprovecha", se quejó.

Por ahora, no conocen otras provincias donde los gimnasios hayan abierto. Sí hay negociaciones avanzadas en Santa Fe, Tucumán y Corrientes. Garrido remarcó que Neuquén corre con ventaja: "Ya tenemos un protocolo con el logo del Municipio y todos los gimnasios estamos preparados para dar turnos web; así que está todo listo, es cuestión de que nos den la aprobación y largamos".

Para los que se dedican a músculos, la facturación cayó a cero

En los gimnasios dedicados a la musculación, que se encuentran actualmente cerrados por la pandemia de COVID-19, la facturación de marzo y abril fue nula.

Hoy están con la soga al cuello, esperando un salvavidas del gobierno para saldar las deudas que se fueron acumulando a lo largo de la prolongada inactividad forzada por la pandemia.

Es el caso de Nicolás, propietario del gimnasio Zona, sobre calle San Martín. "Muchos en Neuquén no tenemos clases grupales, solo musculación, y estuvimos cerrados todo el tiempo con cero ingresos", explicó.

Indicó que él pagó los sueldos de abril con sus últimos ahorros y no le alcanzó ni para AFIP ni para los impuestos. "Por eso, si reabrimos este mes, la expectativa de acá a fin de año es recuperar para las deudas, sin pensar en ganancias y mucho menos en inversión", aclaró el propietario del gimnasio.

Al igual que otros empresarios del rubro que trabajan en la ciudad capital, remarcó que los gimnasios no implican un foco de contagio de coronavirus.

En ese sentido, Nicolás refirió que los salones donde se encuentran las máquinas para ejercitarse "son más fáciles de controlar que una hora de actividad física en las bardas".

A los de pilates se les complica por la edad de la clientela

Los centros de pilates y ejercicios de menor impacto están complicados para la reapertura porque gran parte de sus alumnos son personas mayores, que justamente eligen esa alternativa por la menor exigencia física.

Gimena, dueña de Benessere Pilates, comentó que eso será un obstáculo importante al organizar la vuelta, así sea este mes o más adelante. "En este tipo de disciplinas, un porcentaje alto son personas de más de 65 años o alumnos con remisión de cáncer, diabetes, que hoy no quieren salir de sus casas porque tienen miedo", comentó.

Contó que ellos siguieron durante la cuarentena con clases virtuales por Zoom. "Tenemos alumnos que nos siguen hace ocho años, no los queríamos dejar, aunque es la mitad de la gente que manejábamos", explicó. Agregó que, al caer tanto los ingresos, tuvieron que dejar el alquiler. "La dueña no nos esperó y el 15 entregamos el local, por eso tampoco tenemos dónde reabrir", sostuvo.

Señaló que todos los instructores de pilates están en una situación similar. "Vamos a tener que ver cómo recuperar nuestra vida cotidiana lo más que se pueda, con la certeza de que este año va a ser difícil", dijo.

