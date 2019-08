Los grillos y los gusanos de seda son saludables

El consumo de grillos aporta un 75 por ciento del poder antioxidante de un jugo de naranja natural y los gusanos de seda el doble de grasa que el aceite de oliva, según ha descubierto un equipo de investigadores italianos en un trabajo publicado en la revista ‘Frontiers in Nutrition’. Al menos 2000 millones de personas, una cuarta parte de la población mundial, come insectos regularmente, los cuales, tal y como han asegurado los científicos, son una “excelente” fuente de proteínas, ácidos grasos poliinsaturados, minerales, vitaminas y fibra. No obstante, hasta ahora nadie los había comparado con alimentos funcionales clásicos como el aceite de oliva o el jugo de naranja.