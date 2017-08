Los hijos de los famosos sufren el ciberbullying

Charis, Bella y Francesca, las hijas de Cinthia Fernández, movilizan cualquier estudio que visitan y la semana pasada, cuando estuvieron en Cortá por Lozano, fueron agredidas por Guido Süller, quien tuiteó: “Viendo a las hijas de Cinthia Fernández en #CortaPorLozano. Dios, se te van las ganas de tener hijos. ¡Insoportables… como la madre!”.

La modelo salió a responderle ayer por la tarde y desde Ecuador (lugar donde ahora reside junto a Matías Defederico) escribió: “Pobre. Hay gente perdida que no sabe cómo llamar la atención. Lo que importa es que mis hijas me quieren y me tienen”.

A las pequeñas se les suman Valentino, el hijo del cantante de cumbia Dipy y la vedette Mariana Diarco, y Dieguito Fernando, hijo de Diego Maradona y Verónica Ojeda, a quienes los usuarios de las redes los llamaron “horribles”.