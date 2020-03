Señaló que los aumentos, que se dieron tras la finalización del congelamiento de precios que habían acordado los laboratorios con el Gobierno, se movieron entre el 2,1 y el 10 por ciento. Indicó que, como consecuencia de las constantes subas de los últimos años, crece el consumo de los genéricos.

“Hay algunos medicamentos que pueden ser reemplazados por productos de otras marcas y esto permite que la gente no se vaya sin la medicación”, indicó.

Precisó que las segundas marcas son hasta un 70 por ciento más baratas y aseguró que tienen el mismo efecto que las líderes del mercado. “Se le dice segunda marca en el sentido de que no son las que pagan publicidad. La realidad es que están fabricados todos en el mismo lugar, lo que se hace en los distintos laboratorios es el envasado. Si no fueran buenos, no estarían a la venta”, explicó.

Agregó que, una vez que la gente lo toma y se da cuenta de que le hace el mismo efecto, le pierde el miedo a los genéricos. Resaltó que, a excepción de algunas drogas importadas, todos tienen reemplazo.

Venta libre

Etcheverry detalló que hubo muy pocas modificaciones en los medicamentos de venta libre. Sostuvo que, uno de los hábitos que adoptaron los clientes, es que compran en blister en vez de cajas.

Indicó que algunas marcas tuvieron un incremento considerable, mientras que destacó que otras retrotrajeron el precio a febrero. “La verdad es que no sabemos a qué responde, suponemos que debe haber habido algún acuerdo entre los laboratorios”, dijo al respecto.

