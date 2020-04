Los músicos neuquinos se unieron en un emotivo video para ofrecer su corazón

Impulsado por el productor audiovisual Javier Cea, el video contó con las voces de artistas de la ciudad como Rocio Carbajo, John Apple, Pia Arroyuelo, Alejandro Amado, Eugenia Pereira, Miguel Sprumont, Erika Sofia, Julio Sierra, Jorgelina Guarnieri, Juan Pablo Sierr, Catalina Gedaminska, Andrea Zúñiga, Nicolas Urrieta y Brenda Lorca.

En tanto, otras localidades de la provincia dijeron presente con Alejandro Amado (San Patricio del Chañar), Miguel Sprumont (Andacollo), Gaston Delucca (Centenario), Luna Sureña (Villa El Chocón), Lucho Herrera (Los Carrizos), Silvia Canales (El Cholar y Fernanda Labraña (Plottier).

Además, Nacho González de la banda Vrule sumó su voz desde la vecina ciudad de Cipolletti, mientras que el cantante de flamenco Rafael de Utrera y la chilena Catalina Zuñiga hicieron lo suyo desde Morón de la Frontera y Temuco, respectivamente.

Todos ellos se sumaron a la iniciativa comunitaria de la que también fueron parte Kekar Salgado (guitarras criolla y eléctrica) Florencia Olatte (bombo legüero y shaker) Tincho Amenabar (teclado) Sebastian Ruete (bajo) John Apple (theremin), Luciano Ibañez (guitarra eléctrica), Juan Manuel Guiñazú y Ezequiel López (edición) y Juan Pablo Caramellino (posproducción de sonido).

La versión neuquina de "Yo vengo a ofrecer mi corazón" tuvo como disparador el clip de “Como La Cigarra” que interpretaron varias figuras de la música a fines de marzo, en el marco del ciclo "Argentina Canta". "Cuando lo vi, me emocionó y me gustó por todos lados, pero me hizo ruido que los músicos no eran de toda la Argentina. La mayoría eran de Buenos Aire, había dos o tres de Córdoba y de Santa Fe", dijo Javier Cea, el creador del proyecto, en diálogo con LM Neuquén.

Con la impotencia que le generó la pausa impuesta por la cuarentena obligatoria en sus proyectos laborales (estaba en pleno rodaje de un ambicioso videoclip, con despliegue cinematográfico, para la banda Delta Calibre) y las ganas de que los músicos locales tengan una suerte de revancha tras el débil federalismo plasmado en el clip que lo cautivó, Cea se puso en contacto con los técnicos que trabajaron "por amor al arte" en el video y luego con los cantantes y músicos.

"Me dijeron que sí y coordinamos los requisitos técnicos con los que había que pedir el material. La canción siempre me gustó, en especial la versión de Mercedes Sosa", comentó antes de referirse a la convocatoria de los artistas. "La gran mayoría canta en bandas, pero algunas personas son amigas o las conozco porque las he visto cantar aunque no profesionalmente. No armé un casting porque si se lo proponía a alguien que no me conoce iba a ser como raro, no sé si me iba a creer. Entonces me comuniqué con gente que sí conocía y que sabe las locuras que hago", señaló.

En cuanto a la participación de cantantes de otras geografías como el Rafael de Utrera, el español que acompañó con su voz acompañó en varias ocasiones las guitarras de Vicente Amigo y Paco de Lucía, manifestó: "Si bien la idea era hacerlo con gente de Neuquén, me parecía que estaba bueno invitar amigos y amigas de otros lugares para que sea más abierto, por la trascendencia que pueda llegar a tener y también para que lo repliquen en allá".

"De todas maneras, todos tienen un vínculo con Neuquén", remarcó. "Nacho tiene mucha influencia en bandas de Neuquén", dijo sobre el cantante y guitarrista de la banda cipoleña Vrule. "Catalina Zuñiga es mi prima. Ella canta en Chile y ella no me podía decir que no", agregó antes de destacar que el nexo con Utrera se dio a través de Juan Pablo Sierra, uno de los líderes del grupo Anitnegra, quien junto a su hermano Julio siguen embelleciendo las noches de la ciudad con sus recitales, transmitidos vía streaming, desde el balcón de su departamento.

"Si bien yo hago videoclips, cortometrajes y publicidades, es la primera vez que hago un video así, con este tipo de formato", dijo a LMN el realizador sobre el proyecto comunitario que concretó sin aportes económicos y en forma independiente respetando el aislamiento social preventivo por el coronavirus.

En menos de 24 horas, el video -que fue lanzado el martes a las 21- superó las mil visitas y tuvo buena recepción por parte del público. "Me sorprendió que lo hayan replicado Cultura de la provincia, el municipio de Neuquén y programas de radio. Hoy me desperté con mensajes para hacerme notas en diferentes medios", comentó.

