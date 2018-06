Los niños migrantes irán a bases militares

En un memorándum a miembros del Congreso, al que tuvo acceso The Associated Press, el Pentágono indicó que le solicitaron tener listas las instalaciones para julio y hasta fin de año. Señaló que personal del HHS o contratistas del HHS “proporcionarán todos los cuidados para los niños”, incluidos supervisión, alimentos, ropa, servicios médicos, transporte y otras necesidades diarias.

No está claro qué bases se usarían para albergar a los menores. El HHS ha evaluado las instalaciones de cuatro bases militares, pero el Pentágono dijo que no le han informado cuál usarán, en caso de que se requiera alguna. Agregó que no tendrá una participación directa en la administración de los albergues temporales, los cuales serán operados por el HHS.

Las cuatro bases que el HHS pidió como posibles ubicaciones de los albergues son la de la Fuerza Aérea de Little Rock, en Arkansas, además de tres bases en Texas: el Fuerte Bliss y las de la Fuerza Aérea Goodfellow y Dyess.