Los perros bajan el estrés en los niños

“Muchos creíamos que para los niños es bueno y relajante tener un animal como amigo, pero los investigadores no estábamos seguros de si esta sospecha y estos supuestos beneficios tenían fundamento científico”, dice la psicóloga Darlene Kertes, que analizó la relación de amistad de un centenar de perros y niños que comparten sus vidas. Y para poder medir la ansiedad infantil en situaciones potencialmente estresantes para niños de entre 7 y 12 años, los pequeños fueron invitados a hablar en público y a resolver, bajo la mirada de otros, problemas aritméticos, actividades capaces de disparar los niveles de corticoides, hormonas indicadoras de la ansiedad.

¿Y cuál fue el resultado? El nivel de estrés experimentado por los chicos, y medido con los corticoides presentes en la saliva, decrece significativamente cuando estas actividades se hacen en compañía de sus perros. Y todavía hay más: los menores están más tranquilos con sus mascotas que cuando tienen que realizar la actividad solos o en presencia de sus padres. “Nuestro estudio confirma que estar cerca de un perro amigo reduce el estrés que sufren los niños de forma considerable; y que los canes son capaces de disminuir la ansiedad infantil en situaciones problemáticas, incluso más que los propios padres”, afirma la psicóloga, cuyos resultados se han publicado en la revista Social Development.

Análisis de sangre: Evaluaron la cantidad de corticoides en sangre: se reduce con los perros cerca.

Es clave detectar cuando no hay onda

Por Sergio Gómez (veterinario)

Es verdad que las mascotas bajan el estrés en los niños y viceversa, en algunos casos. Y es hormonal: la actitud positiva con los animales incrementa la oxitocina, hormona relacionada con el establecimiento de vínculos sociales y el apego, y reduce el cortisol, hormona relacionada con la respuesta de estrés. Pero también es muy importante darnos cuenta cuando el niño no quiere ser su amigo, o al revés, porque no hay “feeling”. Esto se debe respetar y no forzar la amistad porque puede terminar en una agresión, como por ejemplo tirar un cachorro al suelo. Hay que enseñarles a los chicos, en especial a los que tienen entre uno y cinco años, que respeten cuando el animal está comiendo o tiene alguna dolencia, ya que el límite que pondrá con el nene es un mordiscón o un arañazo, generando en el chico un temor hacia los animales. Cuando son mayores de cinco años, ya se entienden mejor con los animales.