Los salones de eventos reclaman volver con protocolos

La asociación, que incluye a empresas catering, decoradores, DJ y artistas, en conjunto con las cámaras de hoteleros, gastronómicos y de agencias de viaje, le hizo llegar hace un mes al gobierno provincial una propuesta para implementar durante 14 días un cierre total de actividades que permita reordenar el sistema de salud, para que después se los autorice a funcionar con la aplicación de protocolos.

“Pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta y nos tiene asombrados la situación por el poco criterio para autorizar, ya que hoy todos los patios cerveceros están abiertos y los lugares públicos igual, mientras nosotros no podemos hacer nada”, advirtió D’Amato.

Explicó que el protocolo consiste en habilitar un determinado evento, como casamientos, cumpleaños de quince o reuniones empresariales, a partir de un estricto dispositivo por el cual no se permite el funcionamiento de la pista de baile ni ningún tipo de aglomeración de gente, se respetan las medidas de distanciamiento y se disponen mesas grandes con un máximo de cuatro personas para el caso del servicio con cubiertos.

Lo que se hacen hoy son fiestas clandestinas en las chacras y no las van poder controlar porque es imposible hacerlo, mientras que a nosotros, que estamos en regla, no nos autorizan a funcionar

Dependiendo del caso, lo mismo se aplica para eventos con living, que también incluye métodos sanitizantes al ingreso al lugar y dentro del predio, alcohol en gel y hasta repartos de barbijos y máscaras.

“Es un método muy seguro y de fácil aplicación. Además, si se identifica un contagio la situación queda bien expuesta. Entendemos que se puede realizar sin problemas pero no vemos una respuesta ni del gobierno provincial ni de los intendentes, quienes también les planteamos nuestra problemática”, apuntó el gerente de Olivia. En este sentido, los encargados de empresas de eventos también elevaron una propuesta a los jefes comunales para unificar criterios de funcionamiento en Neuquén, Plottier, Centenario y Cipolletti, no solo en cuanto a los protocolos sino también respecto a los horarios de apertura y cierre de la actividad.

-> Reprograman pero sin fecha

Los responsables de salones de eventos debieron suspender todas las actividades que tenían previstas para este año de diferente manera.

Cada situación es particular y depende del tipo de fiesta. En algunos casos se hizo devolución de dinero, en otros se pasó para este año sin una fecha fija, mientras que algunos clientes prefirieron achicar el tipo de evento que tenían previsto y las empresas optaron, por ejemplo, por enviar un catering a domicilio. “Mucho de todo esto ya está pago y se dieron, incluso, situaciones judiciales”, advirtió D’Amato.

“No tenemos una certeza, pero para poner una fecha fijamos el 1 de marzo como inicio de actividades. Los clientes saben que estamos tirando una moneda al aire pero algo hay que hacer”, dijo.

Señaló que la situación es insostenible para muchas empresas. “El sindicato gastronómico está aportando con la obra social pero ya hay problemas también con esto porque es una cadena. Nosotros ya no podemos pagar los aportes de la obra social y ellos no recaudan”, apuntó D’Amato.