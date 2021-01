¿Los Supersónicos predijeron al COVID-19?

Pero esta vida con COVID -19 y la nueva normalidad no es algo que no hayamos visto antes , al menos en la ficción. Cuando el COVID-19 fue declarado pandemia, múltiples medios citamos una película del año 2011 llamada "Contagio" , disponible en Argentina en el servicio por suscripción de HBO.

Pero Contagio no es la única "predicción" de la pandemia del COVID-19. Una serie animada también se atrevió a predecir cómo sería la vida con un virus mortal, y no, no es Los Simpson, dibujitos pioneros en acertar estas cosas. En esta oportunidad, se trata de Los Supersónicos, una tira animada muy popular de las últimas décadas.