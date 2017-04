“El día 6 nos adherimos al paro y dejamos a libre elección de las bases el que quiera trabajar o no trabajar, es bajo su responsabilidad”, aseguró Liria en comunicación con LU5.

Según explicó, la medida consistirá en no ir a los lugares de trabajo y no participarán ni realizarán ninguna medida de reclamo visible. “La línea es de no trabajar, no ir al lugar de trabajo y no salir a la calle”, afirmó.