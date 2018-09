Así lo resolvieron ayer en una asamblea interfacultades que ayer superó los tres mil estudiantes. La moción de corte de ruta en defensa de la educación pública superó al de la toma de la sede central.

“La asamblea interfacultad que fue inmensa donde nos encontramos debatiendo cómo defender la educación pública en el marco de este ajuste y desfinanciamiento que ya no se aguanta más. Se tomaron estas medidas de corte el jueves a las 11 en los puentes”, señaló en diálogo con LU5 la presidenta del Centro de Humanidades (Cehuma), Ximena Meza Arroyo.

Dijo que se analiza realizar otros cortes como el de la circunvalación, en el acceso a Ciencias de la Educación y de Psicología. Al tiempo que se realzarán clases públicas en diferentes facultades. Indicó que se está analizando interrumpir el tránsito en la Ruta del Petróleo el próximo martes a las 18.

Arroyo meza señaló que se realizará el viernes a las 11 una asamblea obrero-estudiantil “porque hay que confluir las distintas luchas para que el gobierno entregue el presupuesto necesario”.

La dirigente vaticinó que la “lucha debe ser contundente y necesaria porque no se aguanta más el recorte y el ajuste. El Gobierno no ha dado ninguna respuesta, no sólo a Educación sino también al que atraviesa Salud, y la Agroindustria”.

