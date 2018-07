Mañana al mediodía, los viajeros del tiempo se presentarán en la vieja estación ferroviaria de esa ciudad para revivir épocas de antaño con una desopilante puesta en escena llena de nostalgia.

Si en las cuatro intervenciones que se hicieron en el mes de mayo tuvieron al ferrocarril que une Neuquén con Cipoletti como escenario, ahora la ausencia de ese medio de transporte -que ya no pasa por Senillosa- será el leitmotiv de la acción que transcurrirá en un andén de una estación "cerrada y maltratada" en la que una serie de pintorescos personajes de la década del 50 "esperan un tren que no llega, que no llega y que no llega".

"Lo que en Neuquén era tragicomedia, allá va a ser más trágico que comedia", dijo con humor Lucio Herrera, el actor, profesor y director teatral que, a pedido de Patrimonio Cultural del gobierno provincial, creó el proyecto artístico.

"Es una pequeña historia, muy simple que rompe con la rutina de la gente. Tienen mucho potencial. Los personajes vuelven del pasado y se encuentran. Cada uno tiene su historia y su razón, entre ellos está (Abel) Cháneton", contó Herrera, quien años atrás sorprendió en varias oportunidades a los pasajeros de los subtes porteños con intervenciones artísticas.

"La idea es estimular a la gente, traer recuerdos, hacer referencia a los años de esplendor de los trenes públicos argentinos, que alguna vez el tren vuelva a pasar por ahí y que la estación se recupere".

Sobre el nuevo escenario que tendrá la intervención, Herrera dijo: "El lugar tiene mucha energía, está casi intocado y muy maltratado. El objetivo es que alguna vez el tren vuelva a pasar por ahí y que la estación se recupere, que ese hermoso edificio pueda convertirse en un espacio de arte donde se pueda dar cursos o un museo ferroviario porque hay objetos, una locomotora desarmada y tirada a 80 metros".

"Es la única estación que aún tiene un bebedero de hierro. De Buenos Aires a Zapala los arrancaron y lo robaron y este es el único que quedó. El sueño es que se preserve ese espacio y que la gente lo pueda visitar", remarcó el actor que hace tres meses dirige el Museo y Centro Cultural Gregorio Álvarez, ubicado en Alderete y Córdoba.

En sintonía, Elizabeth Arocena, jefa de Turismo y Museo de Senillosa sostuvo: "Esta es una movida que tiene que ver con la reinvidicación del tren, que para Senillosa fue muy importante desde los primeros años". "La idea es poner en valor la estación. El intendente (Hugo Moenne) ha tratado de preservar los lugares históricos. De hecho donde hoy funciona el Museo de Ciencias Naturales era una casa de ex empleados ferroviarios", recordó.

"La estación era un lugar de encuentro, no solo de la gente que viajaba. Allí se hacían fiestas por los aniversarios, grandes bailes y peñas", precisó la funcionaria.

"Todos esperamos que vuelva el tren. Sería muy importante para los que estudian y los que trabajan", subrayó.

Por último, Lucio Herrera manifestó que tanto él como los actores que integran el proyecto ¿Qué tren? Historias sobre rieles tienen el deseo de que la propuesta continúe y llegue a las escuelas. "Estamos buscando apoyo del Estado y del Instituto de Teatro porque esta es una obra muy rica a la que podrían asistir las escuelas, por ejemplo el primer viernes y sábado de cada mes", señaló el director teatral e insistió en que el espíritu de la iniciativa es que el servicio del ferrocarril del Valle se extienda.

