Lourdes destrozó a Pampita y lapidó su programa

“La vi un poquito. Para mí, todavía se está encontrando, acomodando. No es fácil. Ella recién arranca; tiene muchas ganas de crecer y se le nota. Por ahí habla mucho de ella... Y sus amigas le están tirando flores todo el tiempo”, comenzó diciendo Lourdes en diálogo radial en Por si las moscas.

Pampita lleva una semana y media al aire en Telefe y suma más críticas que elogios.

Picante

Sobre la presencia de Sol Pérez en el programa, Lourdes marcó su postura: “No la quieren a Sol Pérez... Barbie Simons no está contenta con ella”, dijo la bailarina. Y luego agregó picante: “¡Se nota! Pobre, está ahí, marginada, en un rinconcito”.

Ampliando más su observación sobre la situación que vive la chica del clima -en la semana saltó el rumor de que no había buena onda con la rubia- agregó: “Yo lo que veo es que no sé si encaja en ese grupo. Sol me parece divina, frontal, no se queda callada, pero me da pena, pobre”. En cuanto al “Bailando” reveló que serán 20 las parejas que participarán este año y que en la lista están Celeste Cid y Julieta Nair Calvo.

