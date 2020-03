Loustau habló de sus fallos que perjudicaron a River

Luego analizó por separado los dos penales. En el caso de la infracción a Nacho Fernández, el árbitro argumentó que “hay un control largo y hay un contacto contra el defensor, se genera pero no hay intención de derribar a Nacho Fernández y no es para cobrar el penal a River”. Y agregó “Bajo mi punto de vista, el volante choca primero con el balón y no hay intensidad, por eso se deja caer”.

Después, se detuvo a dar su interpretación en el tironeo de camiseta que sufrió Matías Suárez de parte de Marcelo Ortiz cuando estaba ingresando al área.

“En la jugada de Matías Suárez yo percibo un forcejeo natural de cuerpos. En una sujeción real de camiseta el futbolista debería caer para adelante, no para atrás. Es una situación de disputa de cuerpos”, defendió Patricio.

En ese contexto, agradeció a Marcelo Gallardo: “Valoro las palabras que tuvo conmigo, destaco el análisis que hizo”.

