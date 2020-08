Luciano Castro recordó cuando se filtró su foto íntima y se quebró

A raíz de la pandemia del Covid-19, varios programas de la televisión argentina no se pueden realizar en su formato original, uno de ellos es “Podemos Hablar (PH)”, ciclo que conduce Andy kusnetzoff, quien tuvo que abandonar la conducción tras dar positivo y estar internado dos semanas internado. Por esta particular situación “PH” está transmitiendo sus mejores programas. Ayer tuvo como protagonista al actor Luciano Castro que habló sobre el difícil momento que tuvo que enfrentar cuando se filtraron sus fotos íntimas.

maxresdefault.jpg

Tanto Luciano Castro como su mujer, Sabrina Rojas, dieron un paso adelante en el juego del “Punto de encuentro” cuando el conductor de “PH” preguntó sobre las parejas que habían superado momentos complicados en la relación. "No hice nada malo yo, no jodí a nadie, más que a mi esposa y a mi hijo, yo mientras que pueda hablar con ellos, es horrible, pero me importa muy poco lo que digan los demás; pero no por eso no me afecta", explicó Luciano Castro al hacer referencia a la foto íntima que se viralizó.

El tema no se terminó ahí y Luciano Castro siguió hablando"Te encontrás en un lugar que realmente es incómodo. Hay cosas mucho más graves. Yo no tengo que explicarle nada a nadie", continuó el actor visiblemente molesto.

https://twitter.com/Dario82363709/status/1289790352019390464 Yo viendo que luciano castro no es tt por lo que imaginaba pic.twitter.com/02wJvHFuwz — Dario (@Dario82363709) August 2, 2020

Por supuesto que los atentos internautas no dejaron pasar por alto la aparición del actor en la pantalla chica y llenaron de memes las redes al recordar su foto íntima.

https://twitter.com/LuisAlb25153795/status/1289757147064971264 Luciano Castro es TT pic.twitter.com/tfh53ovlp6 — Luis Alberto (@LuisAlb25153795) August 2, 2020

Para finalizar el tema, Sabrina Rojas, la mujer de Luciano Castro lo interrumpió y agregó: "Sos cómplice de eso cuando empezás a pasar la foto. Tal vez le sucede a otra persona que se puede llegar a suicidar por vergüenza. Le puede pasar a tu hija, a tu hermano, y lo vas a vivir como si eres tú", afirmó Rojas sobre la foto íntima de su marido.