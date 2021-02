Hace ya un año y casi cinco meses, Luciano Fuentes fallecía en el hospital regional de la capital provincial luego de ser trasladado de urgencia tras recibir el impacto de una bala perdida en la cabeza, producto de uno de los tantos enfrentamientos que año tras año atemorizan a Cutral Co. Mañana inicia el juicio contra el presunto autor de ese disparo, cuyo futuro ahora depende de un jurado civil.

“Lo extrañamos todos los días, al ver las paredes pintadas, aunque cambie las fotos de lugar. Él era un nene tierno, tranquilo, y no lo voy a tener más. Me arrebató a mi hijo”. Yereni. Mamá de Luciano Fuentes, el niño asesinado en un enfrentamiento

Luciano Fuentes

Indignación y un detenido

Su madre, Yereni, recordó en diálogo con LM Neuquén que lo peor de esa mañana siguiente fue volver a su casa, con las pertenencias, la ropa y las fotos de su pequeño intactas, como si en las últimas horas nada hubiera cambiado.

“Lo pensé mucho y la senté a mi nena más grande y le tuve que decir, no se lo podía esconder. No podía decirle que él estaba en otro lugar porque me iba a preguntar todos los días”, recordó quebrada.

Mientras tanto, la Policía trabajaba contra reloj para dar con el asesino, y la comunidad se unió para sitiar las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul a la espera de respuestas y con el reclamo a viva voz de que la situación debía cambiar cuanto antes.

La tarde del día 8, Diego “Neneo” San Martín fue detenido y acusado por el asesinato de Luciano, causa que lo envió automáticamente tras las rejas bajo prisión preventiva, a la espera del juicio que finalmente comienza mañana.

“Sigue todo igual”

Aunque la racha de crímenes en el Peñi finalizó con el asesinato del cabo policial, Yereni expresó que la inseguridad en la barriada sigue igual y que los enfrentamientos continúan a la orden del día.

Por eso, no solo espera que con el juicio se haga justicia por su hijo, sino también “por los que quedan en el barrio”.

“Tenemos muchos nervios, queda lo último. Estamos pidiendo a la gente que nos acompañe a pedir justicia, poniendo la foto de Luciano en sus perfiles y si pueden también fuera de fiscalía. Estas cosas no deberían pasar acá si hubiera seguridad. No queremos otro Lucianito más”, pidió la mujer.

Priscila, hermana del nene asesinado, también quiso expresar su dolor. Dijo que siempre sueña con su hermanito y que quiere que Neneo vaya preso, para que se haga justicia.

Los amenazaba desde la cárcel

Tras quedar acusado, San Martín fue trasladado a la U32 de Zapala para cumplir la prisión preventiva mientras se desarrollaba la investigación, en ese entonces a cargo del fiscal Santiago Terán.

Sin embargo, en enero se ordenó su traslado inmediato a la U11, en la capital, luego de que la familia denunció que el joven tenía un celular en su celda, con el cual se abrió una cuenta de Facebook para enviar solicitudes de amistad y así amedrentar a las víctimas. Los padres de Luciano han denunciado amenazas directas en al menos dos oportunidades más.

Querella: “Este caso marcará un antes y un después”

Tras la salida del fiscal Terán, quien tomó las riendas de la investigación fue el fiscal Maximiliano Breide Obeid, que junto con el querellante particular César Omar Pérez consiguió el aval para la intervención de un jurado popular, que juzgará al acusado por su responsabilidad en el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Ahora, tras una larga etapa investigativa, que fue extendida a pedido de la parte acusadora, llegó la hora de atravesar la recta final.

Estamos muy conformes con cómo se trabajó la investigación. Se recabaron muchas pruebas, se hicieron muchas diligencias y la sensación es que realmente es un caso que va a marcar un antes y un después en la vida de los ciudadanos de la comarca petrolera”, expresó Pérez a LMN.

Sobre esta línea, continuó: “La muerte de un niño de tan corta edad no tiene que ser en vano. La Justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias, y nosotros vamos a aportar todas las pruebas y elementos de convicción que hay para llegar a una condena”.

En este sentido, aunque no suele ser lo usual para la calificación, fiscalía y querella fueron por el juicio popular al pedir la elevación de la causa, por la gravedad del hecho a juzgar, por el cual decidieron requerir una pena superior a los 15 años, de conseguir la condena para San Martín.

“Estamos muy confiados y tranquilos porque sabemos que hemos hecho un trabajo muy importante y queremos, sobre todo, que Luciano pueda descansar en paz, que sus padres tengan un poco más de fortaleza para afrontar lo que viene y que, de alguna manera, también sientan tranquilidad en su corazón de saber que la persona que mató a su hijo está condenada”, cerró.